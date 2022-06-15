تقرير مغربي: خليلوزيتش يتلقى عرضا لتدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم عرضا لمدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش، من أجل التعاقد معه لتدريب المنتخب الجزائري، بدلا من جمال بلماضي.

ونقلت صحيفة ”هسبريس“ عن مصدر مقرب من الاتحاد المغربي أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلن تواصل الاتحاد الجزائري مع خليلوزيتش لبعض الأعضاء في الاتحاد.

وأكدت الصحيفة أن فوزي لقجع، كشف لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء أن منتخب الجزائر فتح خطوط اتصال مع خليلوزيتش، على هامش تقديمه عرضا أمام اللجنة حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة.

كما كشف لقجع أن إقالة خليلوزيتش لن تكلف الجامعة شيئا من الناحية المالية، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت الجامعة الملكية لكرة القدم ستقيله فعلا.

وتوترت العلاقة بين خاليلوزيتش ولاعبي المنتخب المغربي، حيث كشفت بعض التقارير المغربية أن المدرب البوسني لا يحظى بدعم غرفة الملابس بعد دخوله في مشاكل عديدة مع كبار النجوم.

وتعرض المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لانتقادات كبيرة منذ نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون والخروج من ربع النهائي أمام منتخب مصر وخلافه مع كل من حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي المنتقل من أياكس أمستردام لبايرن ميونخ لكنه استمر في منصبه بعد قراره الأخير بإعادة كل اللاعبين للمنتخب حيث أعاد مزراوي وأمين حارث في حين رفض حكيم زياش العودة.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن وليد الركراكي الذي قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، والحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي المتوج بلقب أمم أفريقيا للمحليين، يعتبران من أبرز المرشحين لخلافة المدرب البوسني في تدريب المنتخب المغربي الأول.

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب في أغسطس 2019، علما أنه سبق أن تولى تدريب منتخبات ساحل العاج والجزائر واليابان.