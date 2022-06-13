منتخب المغرب يتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حقق منتخب المغرب الفوز الثاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد تغلبه 2/0 على منافسه منتخب ليبيريا، في الجولة الثانية من المجموعة الـ11، اليوم الإثنين.

وبعد شوط أول سلبي حصل منتخب المغرب على ضربة جزاء سجلها بنجاح فيصل فجر في الدقيقة 56، وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وكانت هذه أول مواجهة رسمية بين المغرب وليبيريا، علما أنها أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس.

ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 6 نقاط من مباراتين في المركز الأول، حيث سبق أن حقق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1 في الجولة الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن استبعاد منتخبي كينيا وزيمبابوي من المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب استمرار إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ نشاط اتحاد البلدين، بسبب التدخل الحكومي في اللعبة.

وستقتصر التصفيات على 3 منتخبات فقط في المجموعة الـ11، ويخدم هذا القرار المنتخب المغربي، الذي سيخوض 3 مباريات على أرضه، بعدما اختارت ليبيريا استقباله في الدار البيضاء.

وسيقتصر خروج منتخب المغرب على مواجهة واحدة إلى جنوب أفريقيا.

وسبق أن نال منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة وكانت عام 1976، وفي نسخة 2021 ودع من ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مصر 1/2.