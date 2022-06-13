جمال بلماضي يكشف حقيقة اعتزال رياض محرز على المستوى الدولي

نفى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم ما يتردد عن اعتزال بعض اللاعبين دوليا وعلى رأسهم القائد رياض محرز في ظل غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

وقال بلماضي في مقابلة مع موقع الاتحاد المحلي على الإنترنت اليوم الإثنين: ”حتى الآن لا يوجد أي لاعب في المنتخب أعلن اعتزاله رسميا، أنا لا أسعى لإنهاء مسيرة أي لاعب مع المنتخب“.

واستهل بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 مشواره في تصفيات نسخة العام القادم في ساحل العاج بانتصارين على أوغندا وتنزانيا، كما فاز 2/1 وديا على إيران في قطر أمس الأحد.

وأضاف بلماضي: ”غياب بعض اللاعبين عن المباريات الأخيرة كان بسبب معاناتهم من الإصابة مثل (رياض) محرز و(سعيد) بن رحمة. أما غياب جمال (بلعمري) وسفيان (فيغولي) جاء لعدم ارتباطهما بأي فريق حاليا وافتقادهما المشاركة في المباريات بانتظام“.

وتابع: ”لقد قدم هؤلاء اللاعبون الكثير للمنتخب، ومازالوا ضمن حساباتنا، الهدف من وجود الكثير من الأسماء هو المنافسة من أجل تكوين منتخب قوي“.

وترددت شائعة اعتزال محرز دوليا مؤخرا، ما أغضب بلماضي ورفض الرد عليها في مؤتمر صحفي سابق.

دي بروين يضرب شباك #ريال_مدريد بهدف مبكر من أسيست رياض محرز.#مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/xMl2XCU1sw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن رياض محرز لعب 75 مباراة مع منتخب الجزائر الأول، وكانت أول مشاركة له في مايو 2014، حيث سجل 26 هدفا حتى الآن.

وكان رياض محرز عنصرا أساسيا في تشكيلة منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 عندما نال اللقب.

وانتقل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018 مقابل 67 مليون يورو ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2023.

وفي الموسم المنقضي سجل محرز 24 هدفا وصنع 9 في 47 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي سجل محرز للفريق 63 هدفا وصنع 46 في 189 مباراة.

ونال محرز مع مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ليفربول يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية.

وتقابل الفريقان الموسم المنقضي ثلاث مرات، حيث تعادلا مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في كل منهما 2/2، وفاز ليفربول 3/2 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.