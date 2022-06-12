رسميًا: التونسي مهدي النفطي مدربًا لفريق ليفانتي الإسباني

توصل نادي ليفانتي الإسباني، الذي سيلعب الموسم المقبل (2022-23) في الدرجة الثانية في إسبانيا، اليوم الأحد، لاتفاق مع التونسي مهدي النفطي لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر في حالة النجاح في الصعود للدرجة الأولى.

ورحب النادي المنتمي لمدينة فالنسيا بمدربه الجديد، وطاقمه الفني، في بيان رسمي، متمنيًا لهم التوفيق على المستويين الشخصي والاحترافي.

وقال ليفانتي بموقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع النفطي لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين إذا قاد الفريق للتأهل إلى دوري الأضواء.

ويمتلك الدولي التونسي، الذي سيتم تقديمه لوسائل الإعلام الاثنين، خبرة في الملاعب الإسبانية بعد أن درب ليغانيس في القسم الثاني، الموسم الماضي، وقبلها كان مدربًا لأندية لوجو وباداخوث، وميريدا.

أما كلاعب، فقضى صاحب الـ43، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، الجزء الأكبر من مسيرته في الملاعب الإسبانية أيضًا، حيث لعب مع أندية راسينج سانتاندير وبلد الوليد وريال مورثيا وقادش، إضافة لأندية تولوز الفرنسي وأريس سالونيك اليوناني، وبرمنغهام الإنجليزي.

كما شارك النفطي مع منتخب تونس في التتويج بلقب أمم أفريقيا في 2004 التي احتضنتها تونس، كما خاض مونديال 2006 في ألمانيا.