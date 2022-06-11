إيقاف وائل الكردي وحسن رمضان ثنائي ترجي جرجيس خمسة أعوام بسبب التلاعب

عاقبت لجنة التأديب بالاتحاد التونسي لكرة القدم، ثنائي ترجي جرجيس وائل الكردي وحسن حسام رمضان، بالإيقاف لمدة خمسة أعوام؛ بعد إدانتهما بالتلاعب في نتيجة المباراة أمام أمل حمام سوسة في مرحلة الصراع على البقاء بالدوري الممتاز.

وفي مباراتي الجولة الأخيرة من مرحلة الصراع على البقاء بدوري الدرجة الأولى، تعادل الأولمبي الباجي مع نجم المتلوي بدون أهداف، بينما تعادل ترجي جرجيس 1/1 مع أمل حمام سوسة؛ ليتأكد هبوط ترجي جرجيس ونجم المتلوي إلى دوري الدرجة الثانية.

لكن الهدف الذي سجله أمل حمام سوسة لإدراك التعادل أمام ترجي جرجيس في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أثار جدلا واسعا وشكوكا كبيرة؛ بسبب ردة فعل الفريق المنافس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن لاعبي ترجي جرجيس توقفوا دون حراك ليتابعوا لاعب أمل حمام سوسة بينما يتقدم لتسجيل الهدف.

وأوضحت لجنة التأديب أنها قررت إيقاف حارس المرمى وائل الكردي واللاعب حسن حسام رمضان لمدة خمس سنوات.

كما قررت لجنة التأديب إقامة مباراة فاصلة بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة على ملعب محايد لحسم الفريق الذي سيودع دوري الأضواء.

رفض أمل حمام سوسة

ورفض أمل حمام سوسة قرار برمجة مباراة فاصلة مع نجم المتلوي على ملعب محايد، لتحديد الفريق الذي سيهبط منهما إلى الدرجة الثانية.

وقال أمل حمام سوسة، في بيان رسمي: ”إثر اجتماع الهيئة المديرة المنعقد بتاريخ 10 يونيو 2022، وتعقيبا على ما روج في بعض وسائل الإعلام حول قرارات لجنة الأخلاقيات ولجنة التأديب للجامعة التونسية لكرة القدم، بإجراء مباراة فاصلة ضد نجم المتلوي، نعلم الرأي العام الرياضي بما يلي:

–نعتبر هذا القرار فاقدا لأي سند قانوني، وفيه إساءة كبيرة لجمعيتنا، وفيه مس بالاستحقاق الرياضي للاعبين والمدربين والهيئة المديرة التي عملت لمدة موسم كامل، وحققت نتائج مرضية بشهادة كل متابعي البطولة.

–نرفض القرارات الارتجالية التي اتخذتها لجنة الأخلاقيات ولجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة القدم، والتي تعتبر تعسفا واضحا ضد فريقنا بعنوان الاستحقاق الرياضي.

–ندين بشدة الخلط بين الشأن الرياضي والترضيات السياسية والجهوية، من أجل إرضاء جمعية وجهة على حساب أخرى، في إطار تواصل سياسة التمييز السلبي لجهة الساحل.

–نرفض رفضا قاطعا إجراء مباراة فاصلة، من أجل ضمان البقاء بالرابطة المحترفة الأولى.. فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة هو المتصدر الشرعي والقانوني لترتيب مرحلة البلاي آوت، متقدما على الأولمبي الباجي ونجم المتلوي وترجي جرجيس.

–نؤكد أننا سندافع عن حقوق نادينا في كل درجات التقاضي، وثقتنا في موقفنا ونزاهتنا كبيرة، وسننتصر لحق جمعيتنا“.