تقرير: الاتحاد المغربي قرر إقالة وحيد خليلوزيتش.. ووليد الركراكي مرشح لخلافته

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم اتخذ قرارا بإقالة البوسني وحيد خليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي الأول، وأنه سيتم الإعلان الرسمي بعد مواجهة منتخب ليبيريا يوم الاثنين القادم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأكد موقع ”هيسبريس“ المغربي من خلال مصادر داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم أن القرار تم اتخاذه وأن الأولوية لتعيين مدرب مغربي على رأس الإدارة التقنية للمنتخب الأول ليخلف المدرب البوسني.

وتعرض المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لانتقادات كبيرة منذ نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون والخروج من ربع النهائي أمام منتخب مصر وخلافه مع كل من حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي المنتقل من أياكس أمستردام لبايرن ميونخ لكنه استمر في منصبه بعد قراره الأخير بإعادة كل اللاعبين للمنتخب حيث أعاد مزراوي وأمين حارث في حين رفض حكيم زياش العودة.

ورغم الفوز على جنوب أفريقيا 2/1 في تصفيات كأس أمم أفريقيا تعرض المنتخب المغربي لانتقادات أهمها جاءت من رومان سايس قائد المنتخب المغربي الذي انتقد غياب تكتيك دفاعي قوي وإضاعة الفرص.

وقال رومان سايس: ”كان علينا تسجيل 5 أهداف على الأقل، نقوم بعمل جيد هجوميا لكن على صعيد الدفاع لا نعمل جيدا ولسنا متماسكين ولم نحسن القيام بالتغطيات، ليس تقليلا من جنوب أفريقيا لكنه يظل مجرد منتخب جنوب أفريقيا، ماذا سنفعل أمام بلجيكا وكرواتيا في كأس العالم“.

وأضاف قائد المنتخب المغربي: ”نحن مقبلون على المشاركة في نهائيات كأس العالم، هناك إيجابيات على صعيد الهجوم لكن دفاعيا علينا أن نعمل أكثر من الناحية التكتيكية إذا أردنا أن نقدم شيئا في قطر وإلا سيتم ضربنا بقوة ونعود أدراجنا كالأغبياء“.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن وليد الركراكي الذي قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، والحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي المتوج بلقب أمم أفريقيا للمحليين، يعتبران من أبرز المرشحين لخلافة المدرب البوسني في تدريب المنتخب المغربي الأول.

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب في أغسطس 2019، علما أنه سبق أن تولى تدريب منتخبات ساحل العاج والجزائر واليابان.