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رياضة

وفاة بلال بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر للمحليين في حادث مرور
تاريخ النشر: 10 يونيو 2022 17:29 GMT
تاريخ التحديث: 10 يونيو 2022 18:35 GMT

وفاة بلال بن حمودة لاعب اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر للمحليين في حادث مرور

أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة الدولي الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير. وكشفت تقارير صحفية جزائرية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة الدولي الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن بلال بن حمودة توفي في حادث مرور وهو عائد إلى منزله بعد لقاء المنتخب المحلي ضد الكونغو.

وشارك بلال بن حمودة، يوم الخميس، في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونغو الديمقراطية.

وساهم بلال بن حمودة في انتصار الجزائر 3-صفر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وذكرت المصادر أن بن حمودة، توفي رفقة صديقه، خلال حادث سير، واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح اليوم الجمعة، بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

وبعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب بن حمودة، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف، تحسباً لمواجهة الوفاق المحلي غداً السبت، ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

كما أصدر نادي اتحاد العاصمة بيان حداد على اللاعب قال فيه: ”تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة.. راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

ستبقى في قلوبنا بلال

ويعتبر بلال بن حمودة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري.

وبسبب تألقه اختاره مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ضمن تشكيلته.

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