منتخب المغرب يقلب الطاولة على جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزا دراميا بنتيجة 2/1 على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الـ11 من كأس الأمم الأفريقية.

وفاجأ منتخب جنوب أفريقيا منافسه منتخب المغرب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة بتوقيع لايل برينت فوستر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يوسف النصيري التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 51 بضربة رأسية.

لكن أيوب الكعبي سجل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى ثلاث نقاط، علما أن المجموعة كانت تضم ليبيريا وزيمبابوي.

وتقابل المنتخبان في 8 مناسبات ما بين رسمية وودية، وفاز منتخب المغرب مرتين مقابل انتصارين لجنوب أفريقيا و4 تعادلات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن استبعاد منتخبي كينيا وزيمبابوي من المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب استمرار إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ نشاط اتحاد البلدين، بسبب التدخل الحكومي في اللعبة.

وستقتصر التصفيات على 3 منتخبات فقط في المجموعة الـ11، ويخدم هذا القرار المنتخب المغربي، الذي سيخوض 3 مباريات على أرضه، بعدما اختارت ليبيريا استقباله في الدار البيضاء.

وسيقتصر خروج منتخب المغرب على مواجهة واحدة إلى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب مع ليبيريا يوم الإثنين 13 يونيو.

وسبق أن نال منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة وكانت عام 1976، وفي نسخة 2021 ودع من ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مصر 1/2.