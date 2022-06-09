رسميا.. نبيل معلول مدربا لنادي الترجي التونسي

أعلن النادي الترجي التونسي، رسميا، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع المدرب نبيل معلول لتدلي تدريب الفريق حتى 2024، خلفا للمدرب راضي الجعايدي.

وكتب الترجي عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ : ”تم الاتفاق مع ابن النادي المدرب نبيل معلول للإشراف على الفريق حتى يونيو 2024.

وآخر تجربة تدريبية لنبيل معلول كانت مع الكويت الكويتي حيث غادره في مايو الماضي بعدما تولى المنصب في أكتوبر 2021.

وتولى نبيل معلول البالغ من العمر 59 عاما تدريب منتخبات تونس والكويت وسوريا، وعلى مستوى الأندية درب الدحيل القطري والكويت الكويتي

وقاد نبيل معلول نادي الكويت للتتويج بلقب الدوري الكويتي موسم 2021/2022 بعدما حصد الفريق 42 نقطة من 18 مباراة متقدما بـ7 نقاط عن كاظمة صاحب المركز الثاني.

وسبق لنبيل معلول تدريب الترجي في مناسبتين الأولى من 2010 إلى 2012 وقاد فيها الفريق للتتويج بثلاثية تاريخية الكأس والدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا في2011.

وغادر معلول الترجي في يناير 2012، لكن سرعان ما عاد بعد إقالة المدرب السويسري ميشال ديكاستالو قاده للفوز بلقب الدوري التونسي.

وكان الترجي قد أعلن إقالة راضي الجعايدي اليوم الأربعاء بعد ساعات قليلة من الخسارة المفاجئة أمام هلال مساكن (الذي ينشط في الدرجة الثانية) في ثمن نهائي كأس تونس.

وودع الترجي كأس تونس بعد الخسارة 5/6 بركلات الترجيح أمام هلال مساكن بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وتعاقد الترجي مع راضي الجعايدي في أغسطس الماضي بعقد يمتد لموسمين بعد رحيل معين الشعباني.

وقاد الجعايدي الترجي هذا الموسم في 33 مباراة حقق خلالها الفريق 19 فوزا و9 تعادلات و5 خسائر في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري التونسي وفي كأس تونس.

ويتصدر الترجي ترتيب مجموعة التتويج في الدوري التونسي برصيد 17 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد المنستيري بعدما فقد الفريق خمس نقاط في آخر مباراتين.

وتتبقى للترجي ثلاث مباريات في الدوري التونسي أمام الأفريقي والنجم الساحلي واتحاد بنقردان.

وكان الترجي قد ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة 0/1 على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري عقب التعادل دون أهداف في الذهاب.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ويسعى للتتويج باللقب للمرة الـ32 في تاريخه.