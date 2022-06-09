الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا بتصفيات الأمم الأفريقية

يستضيف منتخب المغرب، مساء اليوم الخميس، منافسه جنوب أفريقيا على ملعب (الأمير مولاي عبدالله) بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتنطلق منافسات هذه المجموعة بمواجهة المغرب ضد جنوب أفريقيا بعدما تم إيقاف منتخب زيمبابوي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ لتدخلات حكومية في شؤون اتحاد الكرة هناك، بينما يحصل منتخب ليبيريا على راحة في هذه الجولة.

وترصد (إرم نيوز) في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة منتخب المغرب وضيفه جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأمير مولاي عبدالله) بالعاصمة المغربية الرباط، في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت المغرب، ويديرها الحكم التونسي صادق السالمي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بده بجانب قناة الرياضية المغربية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 7 مناسبات من قبل ما بين رسمية وودية، وفاز منتخب المغرب مرة واحدة مقابل انتصارين لجنوب أفريقيا و4 تعادلات.

وبدأت اللقاءات في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998، وفاز منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، كما فاز منتخب البافانا على أسود الأطلس بنتيجة 3-1 في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2002.

ولعب المنتخبان وديًا في دورة دولية بإيران عام 2002 أيضًا، وتعادلا دون أهداف، وفاز منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 وحصل على الميدالية البرونزية.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2004، ثم تعادلا بنتيجة 2-2 في أمم أفريقيا 2013، ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في مباراة ودية عام 2013 أيضًا.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في القاهرة، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

أسلحة المغرب

يحشد المنتخب المغربي أسلحته من أجل تقديم بداية قوية في مشواره بالتصفيات المؤهلة للكان.

وتأتي هذه المواجهة وسط غضب جماهيري تجاه المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، الذي تحاصره أنباء الرحيل بين الحين والآخر.

وزادت الهزيمة التي تلقاها منتخب المغرب أمام أمريكا وديًا بنتيجة 0-3 غضب الجماهير المغربية ضد خليلوزيتش.

وطالب خليلوزيتش في تصريحات صحفية الجماهير المغربية بالمساندة والدعم في هذه المواجهة والتواجد بكثافة في ملعب (الأمير مولاي عبدالله)، مؤكدًا أن المنتخب المغربي يخوض منافسات مجموعة قوية وليست سهلة.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب المغرب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه خط الدفاع بقيادة رومان سايس ونايف أكرد وأشرك حكيمي وآدم ماسينا.

ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وأمامه سليم أملاح وأمين حارث ونصير مزراوي وطارق تيسودالي، وفي الهجوم أيوب الكعبي.

أوراق جنوب أفريقيا

يأمل منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق نتيجة إيجابية في عرين أسود الأطلس استغلالًا لحالة التوتر والانتقادات التي تواجه المنتخب المغربي.

وحاول البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا في تصريحات صحفية توجيه المزيد من الضغط تجاه المنتخب المغربي، مؤكدًا أنه سيلعب من أجل تحقيق الفوز كما أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن أسود الأطلس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب جنوب أفريقيا بتشكيلة تضم حارس المرمى رونوين ويليامز وأمامه رباعي خط الدفاع تيرينسي ماشيجو وتيبانج فيتي ونيكو موبي وليلي لاكاي.

ويقود خط الوسط تابانج موناري وتابيلو مورينا وجودمان موسيلي مع ثلاثي الهجوم ليلي فوستر وبيرسي تاو وكيجان دولي.

وقال جمال السلامي مدرب الرجاء المغربي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب المغربي في مهمة ليست سهلة، خاصة أن جنوب أفريقيا يقوده مدرب منظم ومميز ولديه خبرات بقيمة هوجو بروس.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي يستطيع الفوز بشرط الهدوء واستغلال الفرص التي تسنح له، خاصة في بداية المباراة.