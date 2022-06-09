الحكم بحبس رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية 6 أشهر

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، حكما بالسجن لستة أشهر مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري بحق لاعب كرة القدم السابق رابح ماجر.

وقضت محمكة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة بإدانة اللاعب الدولي السابق رابح ماجر وأحد شركائه بـ 6 أشهر سجنا نافذا عن جنحة التصريح الكاذب، وتبرئتهما من بقية الجنح وهي ”النصب والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة“.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام ماجر وشريكه بأن يدفعا للطرف المدني وهي الوكالة الوطنية للإشهار مبلغ 500 ألف دينار جزائري عن كافة الأضرار.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد التمس في 2 يونيو / حزيران الجاري، عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا بحق اللاعب الدولي السابق رابح ماجر في قضية الاستفادة من “الريع الإشهاري”.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت الخميس الماضي، بمحكمة سيدي امحمد، التمس ممثل الحق العام أيضا العقوبة نفسها بحق شريك رابح ماجر المدعو مسلم بن إبراهيم.

والتمس ممثل الحق العام، إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الشروع في الاحتيال مع الإبقاء على باقي التهم والمتمثلة في التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب والنصب.

فيما التمس دفاع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وهي الطرف المتضرّر، تعويضا بقيمة 4 ملايين دينار واسترجاع مبلغ الكفالة، وفق ما ذكرته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وبحسب ملف القضية، فإن رابح ماجر استفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى ”البلاغ“، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.

ويتم ملاحقة اللاعب السابق قضائيا رفقة شريك له بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.

وكان رابح ماجر الملقب بأسطورة كرة القدم الجزائرية، والمدير الفني السابق للفريق الجزائري لكرة القدم قد مثل أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي امحمد، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، للاستماع إليه في ملف التلاعب في الإعلانات الحكومية.

وتم رفع الشكوى من طرف المدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والذي طلب من مصالح الأمن التحقيق في الملف بالنظر إلى شبهات الفساد والتلاعب بالمال العام.