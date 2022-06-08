الترجي يودع كأس تونس بالخسارة أمام "هلال مساكن" الناشط بالدرجة الثانية

حقق هلال مساكن المنافس في دوري الدرجة الثانية مفاجأة كبيرة بعدما أطاح بالترجي مبكرًا من كأس تونس لكرة القدم بفوزه 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة والوقت الإضافي بالتعادل 1-1 في دور الستة عشر، اليوم الأربعاء.

وتقدم محمد علي بن رمضان للترجي الذي خاض المباراة بتشكيلة بديلة في غياب أبرز لاعبيه في الدقيقة 56.

وبدا أن الترجي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 14 لقبًا، في طريقه لحسم التأهل لكن الفريق صاحب الأرض والجمهور أدرك التعادل قبل ربع ساعة من النهاية عبر سليم الرباعي ليفرض على حامل لقب الدوري المحلي خوض وقت إضافي.

واستمر التعادل قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية وسط فرحة عارمة للاعبيه ومشجعيه.

وأهدر بن رمضان وبلال شبار ركلتين للترجي ليتلقى الفريق صدمة بخروجه مبكرًا من البطولة على يد منافس من دوري الدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى، واصل الصفاقسي حامل اللقب مسيرته في البطولة بفوزه 1-صفر على مضيفه اتحاد تطاوين.

وسجل أنس الشبلي‭‭ ‬‬هدف المباراة الوحيد قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول ليحجز الصفاقسي مقعده في دور الثمانية للبطولة المتوج بلقبها 6 مرات من قبل.

وأحرز المهاجم يوسف سنانة هدفًا قبل الاستراحة ليقود الأفريقي للفوز بصعوبة 1-صفر على نادي تاكلسة المنافس في دوري الهواة.

وكاد الفريق المغمور أن يخطف التعادل عندما أطلق لاعبه نبيل حامد تسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار المرمى قبل ربع ساعة من النهاية.

ونجح الأفريقي بتجاوز منافسه المغمور ليستمر في مشوار البطولة التي أحرز لقبها 13 مرة سابقًا.

وودَّع الاتحاد المنستيري البطولة التي توج بها لأول مرة قبل عامين بخسارته 2-صفر أمام مضيفه مستقبل رجيش.

واخفق الاتحاد المنستيري بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي في تعويض تأخره بهدفين سجلهما عمر اللمطي، ومحمد جمعة، لصالح أصحاب الأرض في الشوط الأول ليودع البطولة مبكرًا.