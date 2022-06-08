الجزائر تصعق تنزانيا في عقر دارها وتعزز صدارتها بتصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

واصل منتخب الجزائر انطلاقته المثالية في المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة إقامتها في كوت ديفوار عام 2023، بالفوز على تنزانيا في عقر دارها.

وحقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا 2 – صفر على مضيفه منتخب تنزانيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضًا تعادل منتخب أوغندا 1 – 1 مع ضيفه منتخب النيجر.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف محمد الأمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 89، محرزًا أول أهدافه مع المنتخب الجزائري.

⚽️🇩🇿 لعبة رائعة من يوسف بلايلي يستقبلها ببراعة عيسى ماندي وينهيها رامي بن سبعيني برأسه في شباك تنزانيا صِف جمال الهدف ✍️👇#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #تنزانيا | #الجزائر#AFCON2023Q pic.twitter.com/OeoYwgZTdR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2022

وعزز المنتخب الجزائري، المتوج بأمم أفريقيا عامي 1990 و2019، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الأولى.

وجاء منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما جاء منتخبا تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سيتأهلان إلى النهائيات، التي ستقام في صيف العام المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الجزائر: