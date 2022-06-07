إنفانتينو يدعم انضمام المغرب لعرض إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

رحب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بخطة المغرب للانضمام إلى إسبانيا والبرتغال في محاولة مشتركة لاستضافة كأس العالم 2030، وفقًا لرسائل مسربة نشرت في وسائل الإعلام الإسبانية.

ونشرت صحيفة ”إل كونفيدينسيال“ الإسبانية رسائل عبر تطبيق WhatsApp من رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في العام 2018، جاء فيها: ”لقد اقترحت أنت وإنفانتينو عليّ الفكرة التي أثنيت عليها“.

ويثير التسريب تساؤلات حول مشاركة إنفانتينو على ما يبدو عن كثب في بعض الترشيحات لاستضافة كأس العالم 2030، وأصر الفيفا على أن عملية تقديم الملفات ستكون ”عادلة وشفافة“، لكنه رفض التعليق على التقرير، مشيرًا إلى حقيقة أنه استند إلى معلومات مسربة أو مخترقة.

وكانت المملكة المتحدة، وأيرلندا، تودان المنافسة لتقديم عرض منافس محتمل لكأس العالم 2030، لكنهما انسحبتا، في فبراير/فبراير، من هذا العام لتذهب بدلًا من ذلك إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028.

ومن المفهوم أن أحد أسباب القرار كان المخاوف من أن عرضًا بريطانيًا وأيرلنديًا، لعام 2030، سيكون غير ناجح من خلال عقد الصفقات السياسية وأهداف الفيفا لنقل كأس العالم إلى مناطق جديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قام سانشيز بمحادثات رسمية مع ملك المغرب محمد السادس بشأن انضمام بلاده إلى ملف إسبانيا والبرتغال.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا بعد ذلك ينفي معرفة الخطة، مما تسبب في إرسال سانشيز رسائل إلى روبياليس للتشكيك في موقفها.

وقالت إحدى الرسائل: ”اقترحت أنت وإنفانتينو الفكرة التي أثنيت عليها، لقد خرج من ذلك الاجتماع وتم الإعلان عنه، وليس من جانبنا، بدأ الاتفاق غير الرسمي مع البرتغال والمغرب والآن يقول الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه لا يعرف شيئًا، الرجاء اشرح لي“.

وسيتنافس العرض الإسباني، والبرتغالي، والمغربي، مع عرض متوقع آخر من أمريكا الجنوبية، حيث تتنافس الأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، وتشيلي، بشكل مشترك، على أمل أن تساعد الذكرى المئوية الأولى لكأس العالم التي أقيمت في أوروغواي، العام 1930، على الفوز بالبطولة.

ويقول المطلعون على الفيفا إن إنفانتينو شجع باستمرار أكبر عدد ممكن من الدول على التقدم لاستضافة كأس العالم.

يشار إلى أن المغرب حاول استضافة كأس العالم في أكثر من مناسبة ولم ينجح في ذلك، لتستمر العزيمة المغربية على أمل الظفر بشرف تنظيم بطولة 2030.