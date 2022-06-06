بلماضي قبل مباراة الجزائر وتنزانيا: نعرفهم جيدا ولا يوجد منتخب صغير في كرة القدم

قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إنه يعرف منتخب تنزانيا جيدا قبل مواجهتهما، يوم الأربعاء، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، مؤكدا أن كرة القدم لا تعترف حاليا بمنتخب صغير وآخر كبير.

وقال بلماضي للصحفيين في مطار هواري بومدين قبل السفر، اليوم الإثنين، إلى دار السلام لخوض المباراة الثانية في المجموعة السادسة، ”نعرف جيدا منتخب تنزانيا.. سبق لنا مواجهته في 2019. لقد تطور كثيرا. سيكون لقاء قويا في ملعب مكتمل العدد.

”كما قلت سابقا لم يعد هناك أي منتخب صغير في كرة القدم“.

واستهل منتخب الجزائر مشواره بالفوز 2-صفر على ضيفه الأوغندي، يوم السبت، ليتصدر المجموعة السادسة التي تعادلت فيها تنزانيا مع النيجر 1-1 في الجولة الافتتاحية أيضا.

وكانت هذه أول مباراة رسمية للجزائر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعن غياب هشام بوداوي، لاعب وسط نيس، عن مباراة أوغندا قال بلماضي الذي قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم 2019 في مصر: ”هشام كان ضمن القائمة الأساسية في لقاء أوغندا لكنه أصيب قبل المواجهة. الفحوصات التي أجراها أثبتت عدم وجود أي خطر. بشأن مشاركته من عدمها أمام تنزانيا سنرى ما سيحدث“.

وكال بلماضي المديح لمصطفى زغبة حارس ضمك السعودي، بعد تألقه في مباراة أوغندا، قائلا: ”الأداء الذي قدمه زغبة لم يكن مفاجئا ونرفع له القبعة، أما الحارس أنطوني ماندريا فسيرى الطاقم الفني ما سيقدمه في المستقبل؛ لأنه لا يوجد أي شيء مضمون وعليه أن يثبت جدارته“.

وشارك الحارس زغبة على حساب رايس مبولحي، الذي ظل أساسيا لسنوات طويلة، وتصدى لركلة جزاء.

ويتنافس المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة من التصفيات، التي تضم أيضا منتخب النيجر.

يذكر أن منتخب الجزائر فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 1990 و2019.

ولم ينجح منتخب الجزائر أيضًا في التأهل إلى كأس العالم 2022، وخسر أمام الكاميرون في سيناريو درامي لمحاربي الصحراء.

ولكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يفقد الثقة في المدير الفني جمال بلماضي، واستمر في قيادة ”الخضر“.