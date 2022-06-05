منتخب تونس يتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تعادل منتخب تونس، المتأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم، خارج أرضه دون أهداف مع بوتسوانا، اليوم الأحد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، العام المقبل.

وتتصدر تونس المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط من مباراتين، متقدمة بنقطة واحدة على ليبيا صاحبة المركز الثاني التي تواجه غينيا الاستوائية، غدا الإثنين.

ونالت بوتسوانا أول نقطة في هذه المجموعة، لتحتل المركز الثالث، بينما لا تملك غينيا الاستوائية أي نقطة.

ويتأهل أول منتخبين إلى نهائيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في ساحل العاج.

وفرض منتخب تونس سيطرته على اللعب في الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص عبر سيف الدين الجزيري ونعيم السليطي وفراس بالعربي.

وحرم القائم منتخب تونس من افتتاح التسجيل عندما رد تسديدة لاعب الوسط بالعربي في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، استعاد المنتخب صاحب الأرض الثقة واستحوذ على الكرة وتقدم للهجوم أمام تراجع منافسه لكن التسرع غلب على أدائه.

وفي الدقائق الأخيرة، ضغط منتخب تونس وكان قريبا من الخروج بالانتصار عندما سدد البديل أنيس بن سليمان كرة ارتدت من القائم.

لكن في ظل غياب الخطير يوسف المساكني بسبب عدم الجاهزية البدنية، افتقد منتخب تونس الفاعلية أمام المرمى، ليهدر فرصة تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وكان المساكني سجل هدفين في فوز منتخب بلاده 4/0 على غينيا الإستوائية في مستهل مشوار التصفيات الأفريقية يوم الخميس الماضي.

وسبق لتونس التتويج بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة عندما استضافت البطولة في 2004.

ويوم الخميس الماضي، حقق منتخب تونس فوزا مهما وكبيرا بنتيجة 4/0 على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس مع ليبيا في سبتمبر في الجولتين الثالثة والرابعة.