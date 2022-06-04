الجزائر تهزم أوغندا في بداية مظفرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا

حققت الجزائر فوزا مهما بالتفوق 2-صفر على ضيفتها أوغندا في بداية مظفرة لمشوارها بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، اليوم السبت.

وتقدم عيسى مندي بالهدف الأول للجزائر بعد متابعة كرة مرتدة من العارضة في الدقيقة 28، وأضاف يوسف بلايلي الهدف الثاني بمجهود فردي وتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 80.

هدف يوسف بلايلي الجميل في مرمى أوغندا ضمن مباراة المنتخبين في #تصفيات_كأس_الأمم_الأفريقية. المنتخب الجزائري حقق الفوز 3-0. pic.twitter.com/6OyTNVLtGw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وبعد أقل من خمس دقائق من هدف الجزائر الأول، أنقذ الحارس مصطفى زغبة ركلة جزاء نفذها فاروق ميا مهاجم أوغندا.

وأصبح رصيد الجزائر ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة التي تعادلت فيها تنزانيا مع النيجر 1-1 في الجولة الافتتاحية أيضا.

وهذه أول مباراة رسمية للجزائر بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وستلعب الجزائر في الجولة الثانية مع تنزانيا يوم الأربعاء.

ولم يظهر منتخب الجزائر بقوته المعتادة، لكنه حقق الهدف بالتعافي من آثار صدمة الخسارة على أرضه أمام الكاميرون في مارس آذار الماضي، وقبل تجديد الثقة لاحقا في المدرب جمال بلماضي.

وأجرى بلماضي، الذي قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، تغييرات بسيطة على التشكيلة الأساسية وضخ بعض الدماء الجديدة مع الإبقاء أيضا على عناصر الخبرة.

وقابل إسلام سليماني مهاجم الجزائر ركلة حرة ووضعها برأسه في العارضة، لكن ماندي تابعها من مدى قريب وافتتح التسجيل.

لكن بعد لحظات ارتكب المهاجم رشيد غزال خطأ أسفر عن ركلة جزاء، لكن الحارس زغبة أنقذ أصحاب الأرض وحافظ على شباكه نظيفة.

وكاد بلايلي أن يضيف الهدف الثاني بركلة خلفية رائعة بعد تمريرة غزال لكن الحارس تشارلز لوكواجو أنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 35.

وضغطت الجزائر في الشوط الثاني ومرر البديل آدم وناس كرة إلى بلايلي الذي حاول التسجيل لولا تألق لوكواجو في الدقيقة 72.

لكن بعد دقائق قليلة توغل بلايلي من الجانب الأيسر بمهارة ثم سدد كرة أرضية قوية من حافة منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وتدخل المرمى.

وذهب بلايلي مباشرة إلى المدرب بلماضي احتفالا بالهدف، وبدا أنه يحاول تقليل الضغوط على لاعب منتخب الجزائر السابق.