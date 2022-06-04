الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد أوغندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يفتتح المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة أوغندا، مساء اليوم السبت، على ملعب (5 جويلية) بالجزائر.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وتسبقها مواجهة أخرى في نفس المجموعة بين النيجر وتنزانيا.

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وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي الجزائر وأوغندا في تصفيات الكان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ( 5 جويلية) في الجزائر الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 4 لقاءات سابقة بين منتخبي الجزائر وأوغندا قبل مواجهة الليلة.

وبدأت المواجهات، يوم 14 يناير 1968، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 4/0.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أولمبياد 1984، وفاز منتخب أوغندا على ملعبه بنتيجة 4/1، ولكن المنتخب الجزائري حسم التأهل بالفوز على ملعبه بنتيجة 3/0.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في دورة الألعاب الأفريقية، العام 1999، وفاز المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0.

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منتخب الجزائر.. والبحث عن الانتفاضة

يخوض منتخب الجزائر مرحلة جديدة تحت قيادة مديره الفني جمال بلماضي بعد أن تلقى محاربو الصحراء ضربات قوية في الفترة الأخيرة.

وخرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ثم ودع تصفيات كأس العالم 2022 في المرحلة الفاصلة على يد الكاميرون.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن منتخب محاربي الصحراء حقق أرقامًا قياسية، ولم يعرف طعم الهزيمة لسنوات، متحديًا منتقديه بأنه لم يقصر في عمله.

وأشار إلى أن أعداء المنتخب الجزائري لا يتحدثون عن إنجازاته، مؤكدًا أن ضربة البداية في مشوار التصفيات المؤهلة للكان ستكون مهمة أمام أوغندا.

ويعاني منتخب الجزائر غيابات مؤثرة على رأسها رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة، ويوسف عطال، وجمال بلعمري، وبغداد بونجاح، وسعيد بن رحمة.

ويعتمد بلماضي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه رباعي خط الدفاع: عبدالقادر بدران، وعيسى ماندي، وحسين بن عيادة، ورامي بنسبعيني.

ويقود خط الوسط إسماعيل بن ناصر، وبجواره رامز زروقي، وهشام بوداوي، بينما يقود خط الهجوم إسلام سليماني، ويوسف بلايلين وآدم وناس.

اتحاد الكرة الجزائري يدين الهجوم على جمال بلماضي في الصحف الكاميرونية https://t.co/JBU7EBVU6J pic.twitter.com/waLllC0fVr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

منتخب أوغندا.. والبحث عن مفاجأة

يبحث منتخب أوغندا عن مفاجأة أمام الجزائر ووسط الجماهير الجزائرية المتحمسة.

وقال الصربي ميلوتين سيريدوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لمنتخب أوغندا في تصريحات صحفية قبل اللقاء إن المباراة ستكون صعبة أمام الجماهير الجزائرية العاشقة لكرة القدم.

وأوضح أن منتخب الجزائر لديه نجاحات مميزة، وسبق أن توج بلقب كأس الأمم الأفريقية، ولديه مدرب رائع بقيمة جمال بلماضي، وبالتالي المواجهة ستكون صعبة.

وخاض منتخب أوغندا معسكرًا في تونس قبل السفر للجزائر ، وتبدو صفوف المنتخب الأوغندي مكتملة قبل مواجهة الليلة.

ويعتمد ميتشو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيوسي بيلاجامبي، وأمامه رباعي الدفاع: إيزاك موليمي، وبيفيس موغابي، وهاليد لوالويلا، وموسى رمضان.

ويقود خط الوسط خالد أوتشو، وبجواره بوبسي بياروانغا، ومارتن كيزا، وآلان أوكيلو، وفي الهجوم ستيفن سيروادا، وفاروق ميا.

وقال نبيل نجيز مدرب منتخب الجزائر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب الجزائري في مهمة لن تكون سهلة، لأن أوغندا منافس لا يستهان به، وسبق أن قدم مستويات طيبة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأوضح أن المنتخب الجزائري سيعاني بعض الشيء مع غياب محرز، وبونجاح، وبن رحمة، وعطال، ولكن هناك بدائل مناسبة ومميزة على رأسها آدم وناس، وسليماني.