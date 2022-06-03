مشجع للنادي الأفريقي التونسي يقفز من المدرجات العلوية هربًا من الأمن (فيديو)

شهدت مباراة الأفريقي ضد النجم الساحلي في دور الـ16 من كأس تونس، التي أقيمت، اليوم الجمعة، حدثًا غريبًا على مدرجات استاد ”حمادي العقربي“ برادس.

وقام أحد المشجعين المنتمين للنادي الأفريقي بإلقاء نفسه من الطابق العلوي لمدرجات الاستاد، هربًا من قوات الأمن.

وأظهرت لقطات قيام المشجع بالقفز من الأعلى، وحاول بعض المتواجدين إثناءه، ولكنه لم يكترث وألقى بنفسه في المدرجات، ليسقط وسط عدد كبير من الجماهير

وسارع بعض المتواجدين في المدرجات لإنقاذ المشجع، حتى تدخلت قوات الشرطة ونقلت المشجع إلى أحد المستشفيات القريبة من الاستاد لإسعافه.

مشجع للنادي #الإفريقي يفر من ملاحقة الأمن ويقفز من الطابق العلوي لملعب رادس بين الجماهير#تونس pic.twitter.com/GY49qQ68n2 — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) June 3, 2022

واقتنص الأفريقي التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس تونس لكرة القدم بفوزه 1-صفر على النجم الساحلي بهدف حمدي العبيدي في الوقت الإضافي في قمة مباريات دور 32 للمسابقة، اليوم الجمعة، على استاد رادس.

وسجل العبيدي هدف المباراة الوحيد عندما قابل عرضية زميله آدم قرب بضربة رأس ليهز الشباك في الدقيقة 98.

وصنع النجم الساحلي الخطورة في الشوط الأول، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل في وقت مبكر عندما أعاد مدافع الأفريقي رامي البدوي الكرة نحو حارس مرماه لكنها تجاوزته لتصطدم بالقائم.

وسدد ياسين العمري مهاجم النجم الساحلي كرة من داخل المنطقة لكنها مرت بجانب المرمى.

وفي الشوط الثاني استعاد الأفريقي توازنه بعد تغييرات مدربه عادل السليمي عندما دفع بالمهاجمين قرب والعبيدي.

واقترب البدوي من وضع الأفريقي في المقدمة عندما حول برأسه كرة من ركلة ركنية ارتدت من القائم ليستمر التعادل حتى النهاية ويلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

ونجح الأفريقي في اقتناص هدف عبر العبيدي وحافظ عليه حتى النهاية ليواصل التقدم في البطولة المتوج بلقبها 13 مرة سابقًا.