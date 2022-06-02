منتخب تونس يقسو على غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب تونس فوزا مهما وكبيرا بنتيجة 4/0 على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الخميس.
وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل نسور قرطاج 3 أهداف في ظرف 24 دقيقة.
هدف رائع من يوسف المساكني 👏🇹🇳#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #تونس_غينيا_الإستوائية pic.twitter.com/0MCK8pAsfQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2022
ولعب منتخب غينيا الاستوائية بـ10 لاعبين بعد طرد جونات لوبيز في الدقيقة 71.
وعلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي، سجل نعيم سليتي الهدف الأول لتونس في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يعزز يوسف المساكني تقدم تونس بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و85.
وافتتحت منافسات المجموعة العاشرة بفوز منتخب ليبيا 1/0 على بوتسوانا، يوم الأربعاء.
نعيم السليتي يفتتح التسجيل ويمنح تونس التقدم 🇹🇳⚽️#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #تونس pic.twitter.com/P4EzBq7b05
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2022
ورفع الفوز رصيد منتخب تونس إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة العاشرة متقدما بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا، في حين لا يملك منتخبا بوتسوانا وغينيا الاستوائية أي نقطة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس مع بوتسوانا يوم الأحد، على أن يلعب منتخب ليبيا مع غينيا الاستوائية يوم الإثنين.