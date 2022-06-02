منتخب تونس يقسو على غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب تونس فوزا مهما وكبيرا بنتيجة 4/0 على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل نسور قرطاج 3 أهداف في ظرف 24 دقيقة.

ولعب منتخب غينيا الاستوائية بـ10 لاعبين بعد طرد جونات لوبيز في الدقيقة 71.

وعلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي، سجل نعيم سليتي الهدف الأول لتونس في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يعزز يوسف المساكني تقدم تونس بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و85.

وافتتحت منافسات المجموعة العاشرة بفوز منتخب ليبيا 1/0 على بوتسوانا، يوم الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد منتخب تونس إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة العاشرة متقدما بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا، في حين لا يملك منتخبا بوتسوانا وغينيا الاستوائية أي نقطة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس مع بوتسوانا يوم الأحد، على أن يلعب منتخب ليبيا مع غينيا الاستوائية يوم الإثنين.