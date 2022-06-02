الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب تونس مشواره اليوم الخميس، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة غينيا الاستوائية على ملعب (حمادي العقربي).

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس.

ويدير المباراة الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا من بوروندي.. وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات والتي افتتحت منافساتها أمس الأربعاء بفوز ليبيا على بوتسوانا بنتيجة 1-0.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الـ3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة، وفاز منتخب تونس في 4 لقاءات مقابل انتصارين لمنتخب غينيا الاستوائية وتعادل وحيد.

وبدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات كأس العالم نسخة 2014 عن قارة أفريقيا بمرحلة المجموعات وكانت المواجهة الأولى يوم الـ2 من يونيو 2012 قبل 10 أعوام بالتمام والكمال وفاز منتخب تونس بنتيجة 3-1.

وتعادل المنتخبان في مرحلة دور المجموعات بنتيجة 1-1 في غينيا الاستوائية.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة مدوية بعدما أطاح بالمنتخب التونسي من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة أثارت جدلاً واسعاً حول الأداء التحكيمي.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وفاز منتخب تونس بنتيجة 1-0 في غينيا الاستوائية كما فاز بنتيجة 2-1 على ملعبه.

وتجدد الموعد في المرحلة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 وفاز منتخب تونس بنتيجة 3-0 في رادس وخسر بنتيجة 0-1 في غينيا الاستوائية.

أسلحة تونس

يبحث منتخب تونس عن بداية قوية في مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وأيضاً رحلة إعداده لخوض بطولة كأس العالم التي تقام في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن هناك إصرارا من لاعبيه على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشوار التصفيات القارية.

واشار إلى أن غينيا الاستوائية منافس مميز ولا يستهان به وحقق نتائج جيدة في النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب عن صفوف منتخب تونس نجمه الأبرز وهبي الخزري لأسباب فنية بحسب تأكيدات مدرب نسور قرطاج ووجود خلاف بين اللاعب وناديه سانت إيتيان بجانب غيلان الشعلالي للإصابة.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب تونس بتشكيل يضم حارس المرمى بشير بن سعيد وأمامه رباعي خط الدفاع بلال العيفة ومنتصر الطالبي ومحمد دراجر وعلي العابدي.

ويقود خط الوسط عيسى العيدوني وبجواره فرجاني ساسي أو محمد علي بن رمضان وأمامهما صانع اللعب حنبعل المجبري ، ويلعب في خط الهجوم يوسف المساكني ونعيم السليتي وسيف الدين الجزيري.

أوراق غينيا الاستوائية

يتطلع منتخب غينيا الاستوائية لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تونس رغم صعوبة المهمة خاصة أن المنتخب الغيني لم يعرف سوى طعم الخسارة خلال زياراته السابقة للمنتخب التونسي.

ويقود المنتخب الغيني مديره الفني خوان ميشا، ويفتقد المنتخب الغيني خدمات لاعبه ساؤول كوكو نجم لاس بالماس الإسباني للإصابة، بجانب كارلوس أكابو مدافع قادش الإسباني وإبان إيدو لاعب فيونلابريدا الإسباني وخافيير أكابو مدافع إبيزا الإسباني للسبب ذاته بخلاف إستيبان أوبيانج للإيقاف.

ويعتمد المنتخب الغيني على تشكيلة تضم حارس المرمى خيسوس أوونو وأمامه رباعي الدفاع مارفين أنيبوه وكوزمي أنفيني وميجيل أنجيل ماييه وباسيليو ندونج.

ويقود خط الوسط بابلو جانيت وبجواره روبن بيليما وأمامهما سالومون أوباما وفي الهجوم سانتياجو إنيمي ويانيك بيولا ودوريان جونيور.

وقال وسام العابدي مدافع منتخب تونس الأسبق لـ“إرم نيوز“ إنه يجب الحذر من مثل هذه المواجهات نظرًا لأنها في افتتاح مشوار التصفيات بخلاف أن منتخب تونس عليه أن يحسم الفوز فالضغط سيكون على لاعبيه.

وأوضح أن المنتخب التونسي مطالب بفوز كبير لتوجيه رسالة طمأنينة لجماهيره قبل مشوار الإعداد لخوض كأس العالم.