تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.. ليبيا تستهل المشوار بالفوز على بوتسوانا

استهل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة عام 2023 في ساحل العاج بفوزه على ضيفه بوتسوانا 1-0، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من الجولة الأولى.

وتدين ليبيا بفوزها إلى صالح الطاهر صاحب الهدف الوحيد عند الدقيقة 53.

صالح الطاهر يمنح التقدم للمنتخب الليبي 🇱🇾⚽️#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/Zqx5QFkB3A — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2022

وهو الفوز الرابع للمنتخب الليبي في عدد المباريات ذاته بمواجهة المنتخب البوتسواني، الذي فشل في هز شباك منافسه في جميع المباريات.

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي تونس مع ضيفتها غينيا الاستوائية الخميس.

وفي المجموعة الخامسة، فاز المنتخب الأنغولي على أرضه على جمهورية إفريقيا الوسطى 2-1،

تقدم الضيوف بفضل سامويل نليند عند الدقيقة 32، قبل أن تقلب أنغولا الطاولة بتسجيلها هدفين في 4 دقائق عبر مهاجم سبيتسيا الإيطالي مبالا نزولا (72)، وجيلسون دالا (76).

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الـ 12.