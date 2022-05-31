شباب بلوزداد يتخطى اتحاد بسكرة ويتوج بطلا للدوري الجزائري للمرة الثالثة تواليا

توج نادي شباب بلوزداد، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب البطولة المحترفة الأولى الجزائري قبل جولتين من نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد الفوز على اتحاد بسكرة، بهدفين نظيفين، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدور الأول.

وتمكن شباب بلوزداد بهذا الفوز من التتويج بالدوري الجزائري للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه.

سجل هدفي شباب بلوزداد كل من حسام الدين مريزيق في الدقيقة 31، وخالد بوسليو في الدقيقة 45.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 67 نقطة من 31 مباراة في الصدارة متفوقًا بسبع نقاط على ملاحقه المباشر شبيبة القبائل الذي لعب 32 مباراة، وتتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم.

وبقي اتحاد بسكرة في المركز التاسع.

وبهذا التتويج، يصبح شباب بلوزداد أول ناد في تاريخ البطولة الجزائرية يتوج باللقب لثلاث مرات متتالية.