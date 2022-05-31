بسمة الخنجر

ركل مسنة

المحلل الشرعي

بوشهري

نبيه بري

بنزيما ومبابي

دنيا سمير غانم

الأهلي والوداد
أظهر المزيد

رياضة

شباب بلوزداد يتخطى اتحاد بسكرة ويتوج بطلا للدوري الجزائري للمرة الثالثة تواليا
تاريخ النشر: 31 مايو 2022 18:18 GMT
تاريخ التحديث: 31 مايو 2022 19:25 GMT

شباب بلوزداد يتخطى اتحاد بسكرة ويتوج بطلا للدوري الجزائري للمرة الثالثة تواليا

توج نادي شباب بلوزداد، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب البطولة المحترفة الأولى الجزائري قبل جولتين من نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد الفوز على اتحاد بسكرة، بهدفين

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج نادي شباب بلوزداد، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب البطولة المحترفة الأولى الجزائري قبل جولتين من نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد الفوز على اتحاد بسكرة، بهدفين نظيفين، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدور الأول.

وتمكن شباب بلوزداد بهذا الفوز من التتويج بالدوري الجزائري للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه.

سجل هدفي شباب بلوزداد كل من حسام الدين مريزيق في الدقيقة 31، وخالد بوسليو في الدقيقة 45.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 67 نقطة من 31 مباراة في الصدارة متفوقًا بسبع نقاط على ملاحقه المباشر شبيبة القبائل الذي لعب 32 مباراة، وتتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم.

وبقي اتحاد بسكرة في المركز التاسع.

وبهذا التتويج، يصبح شباب بلوزداد أول ناد في تاريخ البطولة الجزائرية يتوج باللقب لثلاث مرات متتالية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play