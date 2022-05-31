فوزي لقجع: زمن الفساد في الكاف انتهى.. ولولا الظلم التحكيمي لكان نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والوداد

قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ”فيفا“، إن زمن ”الفساد والاحتكار“ في الكاف انتهى.

وأدلى لقجع بتصريحات نارية لصحيفة ”الصباح“ المغربية، بعد فوز الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا، قائلا: ”زمن الاحتكار والفساد الكروي في أفريقيا اللذين هيمنت عليهما بعض البلدان وتمكنت بواسطتهما من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى“.

وقال: ”المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس“.

وأضاف: ”الظلم كان سائدا في الكرة الأفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي، قبل أن تتضافر الجهود وتصبح للمغرب كلمته في أفريقيا“.

وواصل: ”نهاية زمن الفساد سيكون بداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الأفريقية بلعب وتحكيم نظيفين، مستشهدًا بأن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، في حين هيمن الوداد على دوري الأبطال وفاز بلقبين في السنوات الخمس الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى نادي الرجاء“.

واختتم: ”المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم“.

🗣️ فوزي لقجع: المغرب أنهى هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين. 💬 الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن يصبح للمغرب كلمته في إفريقيا. pic.twitter.com/JlYQhQ5lP4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

وسيطرت الأندية المغربية على البطولات الأفريقية هذا الموسم، حيث توج الوداد بلقب دوري الأبطال، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية، كما تأهل منتخب المغرب لكأس العالم.

وفاز الوداد الرياضي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الاثنين، عقب تغلبه على بطل النسختين الأخيرتين، النادي الأهلي المصري، بهدفين نظيفين، على ملعب ”مركب محمد الخامس“ في الدار البيضاء.

التتويج هو الثالث للوداد الرياضي، الذي حصد اللقب الأول له في عام 1992 على حساب الهلال السوداني، قبل أن ينال اللقب الثاني في عام 2017 أمام الأهلي أيضا.

في المقابل، فشل الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بكأس المسابقة القارية التي حملها الفريق المصري في عشر مناسبات سابقة.