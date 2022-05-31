الأهلي ضد الوداد.. عمرو السولية يقذف ميداليته بعيدا أثناء مغادرة الملعب (فيديو)

قذف عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ميدالية المركز الثاني التي استلمها، بعيدا، في أثناء مغادرة ملعبب محمد الخامس إلى غرف خلع الملابس.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الذي استضاف المباراة، حيث سجل زهير المترجي هدفين، قاد بهما فريقه إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه والتأهل لكأس العالم للأندية.

والتقطت كاميرات السولية وهو يقذف ميداليته بعيدا في مشهد على ما يبدو يظهر غضب اللاعب من الخسارة أمام الوداد.

عمرو السولية بعد تسلّمه الميدالية الفضية أثناء خروجه من الملعب pic.twitter.com/LPifaMmNI9 — ماجيكانو (@magicano72) May 31, 2022

فوز الوداد على الأهلي مجددا

وفي نهائي البطولة عام 2017 هز أشرف بنشرقي، لاعب الزمالك المصري الحالي، شباك الأهلي في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يسجل وليد الكرتي هدف الفوز 1-صفر في الإياب بالدار البيضاء ليستعيد الوداد اللقب بعد غياب منذ 1992.

لكن المترجي ربما شعر بخيبة أمل لعدم وجوده مع الوداد في تلك الفترة، حيث لعب على سبيل الإعارة مع حسنية أغادير وأولمبيك خريبكة.

وفي 2020 كان المترجي هو صاحب الهدف الوحيد للوداد عندما خسر ذهابا وإيابا أمام الأهلي 2-صفر و3-1 في الدور قبل النهائي.

وفي الليلة الماضية وفي ملعب محمد الخامس كان المترجي على موعد مع التعويض واستعادة ذكريات سعيدة لجماهير الوداد.

واستغل الوداد خطأ في تمرير الكرة في وسط ملعب الأهلي لتصل إلى المترجي الذي سددها بقوة في مرمى محمد الشناوي ليسعد جماهير الوداد بعد ربع ساعة من البداية.

وقال المترجي عن هدفه الأول لمحطة بي.إن سبورتس ”تذكرت هدفي في الأهلي في القاهرة وفكرت في التسديد بالطريقة ذاتها. في ذلك اليوم سجلت وخسرنا لكن اليوم سجلت وأحرزنا اللقب“.

وعاد اللاعب البالغ عمره 26 عاما ليضيف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.

ففي بداية الشوط الثاني انطلق التونسي علي معلول لاعب الأهلي في الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى حسين الشحات الذي تباطأ في التسديد ليستخلصها الدفاع المغربي.

وانطلق الوداد في هجمة مرتدة وأرسل أيوب العلمود تمريرة عرضية من الناحية اليمنى.

وأخطأ محمد هاني مدافع الأهلي في قراءة الهجمة، وكان المترجي الأسرع في الوصول إلى الكرة منه ليسددها ويبعدها الشناوي حارس الأهلي.

لكن الكرة ارتدت إلى المترجي الذي أسكنها الشباك.

ورفع المترجي رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة إذ سبق أن هز الشباك ثلاث مرات في ثلاث مباريات في دور المجموعات، كما صنع هدفين خلال البطولة.

وتبدو آمال المترجي أكبر من الفوز بدوري الأبطال.

وقال المترجي بعد الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة ”أحرزنا لقب دوري الأبطال ونسعى للقبي الدوري والكأس لتحقيق الثلاثية“.

وسيلعب الوداد أمام غريمه المحلي نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقية، كما ضمن التأهل لكأس العالم للأندية.

ويتصدر الوداد، حامل لقب الدوري المحلي، الدوري المغربي متقدما بفارق أربع نقاط على غريمه الرجاء قبل ست جولات على النهاية، كما سيواجه الرجاء أيضا في دور الثمانية في كأس العرش.