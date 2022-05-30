طه إسماعيل يطالب ببيع علي معلول وأليو ديانغ بعد الخسارة أمام الوداد

طالب الدكتور طه إسماعيل ، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي المصري، برحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر عن منصبه عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا على يد الوداد المغربي بنتيجة 0/2 يوم الإثنين في المباراة النهائية.

وقال إسماعيل لقناة (أون تايم سبورتس) إن الأهلي لا يقدم أفضل مستوياته منذ فترة بدليل خسارته العديد من النقاط في الدوري المصري بجانب أن الأهلي عانى من أجل التأهل عبر مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: ”الأهلي يعاني مشاكل بدنية واضحة، اللاعبون لا يستطيعون أن يقدموا قصارى جهدهم، الحصول على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية ليس مقياسا لأن الظروف خدمت أمام الهلال السعودي“.

وتابع طه إسماعيل: ”حتى آخر مباراة الدوري الأهلي يعاني بشكل واضح وهو الأمر الذي ظهر في الفترة الماضية بجانب أن هناك لاعبين مميزين لا يشاركون مثل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وهناك لاعبين يشاركون دون المستوى المطلوب“.

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستويات هزيلة أمام الوداد لدرجة أنه لم يخرج بالكرة في أول نصف ساعة ولم يسدد على مرمى الفريق المغربي موضحا أن بيتسو موسيماني لم يقدم الحلول للفوز على حساب الوداد.

وأكد أن موسيماني يجب أن يرحل عن منصبه بكل الطرق لأنه أصبح لا يملك أي حلول ليقدمها للفريق موضحا أن تراجع النتائج بالدوري بجانب ضياع لقب دوري الأبطال.

وطالب إسماعيل برحيل اللاعب التونسي علي معلول لتقدمه في العمر وتراجع مستواه بخلاف أن أليو ديانغ لاعب الوسط المالي حان وقت رحيله للاستفادة من مقابل بيعه ماليا.

الكرة المغربية هذا العام:

المنتخب المغربي في مونديال قطر✅

الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا✅

نهضة بركان بطل الكونفدرالية✅

السوبر الأفريقي مغربي100%✅ pic.twitter.com/L4lmUuTtdN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وأشار إلى أن الأهلي بحاجة لإعادة بناء فريقه مرة أخرى من أجل العودة للفوز بالألقاب المحلية والقارية والاستغناء عن اللاعبين دون المستوى.

وفي 11 مباراة بين الأهلي والوداد فاز الأهلي 4 مرات، في حين حقق الوداد الفوز 3 مرات، وتعادلا في 4 مواجهات، وجميع هذه المباريات كانت في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي أمام الوداد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه وحصل على اللقب 10 مرات.

وسيشارك الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية إلى جانب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وأبطال القارات الأخرى.