من اتصل بوليد الركراكي في الملعب فور التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا؟ (فيديو)

تلقى المدرب وليد الركراكي مكالمة خاصة من العاهل المغربي محمد السادس بعدما قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022 على حساب الأهلي المصري.

ونجح الوداد في تسجيل هدف في كل شوط بتوقيع زهير المترجي، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ويجرد النادي الأهلي ويحرمه من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

واتصل ملك المغرب هاتفيا بكل من وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي وقائد الفريق يحيى جبران وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مباشرة بعد نهاية اللقاء، وقدم تهانيه لكل عائلة الوداد من لاعبين وإدارة وجماهير على التتويج باللقب القاري، حيث ظهر الركراكي يتحدث هاتفيا دون أن يعلم أحد في البداية أن المتحدث هو ملك المغرب.

ورفع الوداد رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وأحرزها أعوام 1992 و2017 و2022 بينها لقبان على الأهلي في النهائي

وتواجه الأهلي والوداد البيضاوي 11 مرة في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي 4 مرات، في حين حقق الوداد الفوز 3 مرات، وتعادلا في 4 مواجهات.

ورفع الفوز رصيد أندية المغرب 7 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 3 ألقاب لكل من الوداد والرجاء، ولقب للجيش الملكي.

وحققت أندية مصر 15 لقبا في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 10 ألقاب للأهلي (البطل التاريخي للمسابقة)، و5 ألقاب للزمالك.

ومن المقرر أن يشارك الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية إلى جانب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وأبطال القارات الأخرى.