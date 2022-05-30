ماذا قال محمود الخطيب لإنفانتينو وموتسيبي بعد خسارة الأهلي أمام الوداد؟

وجّه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عتابا إلى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، والسويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أثناء مراسم تسليم كأس دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على يد الوداد المغربي بنتيجة 0/2، مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس في المباراة النهائية.

محمود الخطيب اثناء وجوده بجانب موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي و جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم #الاهلى_الوداد #الوداد_المغربي #الوداد_الاهلي #نهائي_ابطال_افريقيا #نهائي_دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/SZydH7zVk6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وتحدث الخطيب مع باتريس موتسيبي وانفانتينو أثناء تواجده على منصة التتويج قائلا: no fair إشارة إلى أزمة إقامة النهائي الأفريقي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب للعام الثاني على التوالي.

واعترض الأهلي بشكل رسمي على إقامة المباراة النهائية أمام الوداد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وتقدم الأهلي بشكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ للمطالبة بنقل اللقاء خارج المغرب، وعدم إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان الوداد قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز على الأهلي.

الكرة المغربية هذا العام:

المنتخب المغربي في مونديال قطر✅

الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا✅

نهضة بركان بطل الكونفدرالية✅

السوبر الأفريقي مغربي100%✅ pic.twitter.com/L4lmUuTtdN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وكان هذا اللقب الثالث للوداد في دوري أبطال أفريقيا وأحرزها أعوام 1992 و2017 و2022 بينها لقبان على الأهلي في النهائي.

وسبق أن تواجه الأهلي والوداد البيضاوي 11 مرة في دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي 4 مرات، في حين حقق الوداد الفوز 3 مرات، وتعادلا في 4 مواجهات.

ومن المقرر أن يشارك الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية إلى جانب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وأبطال القارات الأخرى.