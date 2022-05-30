الوداد يهزم الأهلي ويتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

توج الوداد البيضاوي المغربي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2022 بعد فوزه على منافسه النادي الأهلي المصري 2/0 في المباراة النهائية اليوم الإثنين على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب.

وأنهى الوداد البيضاوي الشوط الأول متقدما 1/0 بعدما سجل له زهير المترجي هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في صدها.

بوووم 💥 زهير المترجي لاعب #الوداد يسجل هدفا رائعا في مرمى #الأهلي.. ولا الشناوي ولا كورتوا يستطيع انقاذها #الاهلى_الوداد #الأهلي_المصرى pic.twitter.com/lyR0WbPy9g — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

ومن هجمة مرتدة منظمة عاد زهير المترجي وسجل الهدف الثاني له وللوداد في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو الهدف الخامس له في النسخة الحالية من البطولة.

وحصل زهير المترجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وحرم الوداد منافسه الأهلي من الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيد المارد الأحمر عند 10 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا.

في حين رفع الوداد رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وأحرزها أعوام 1992 و2017 و2022.

وسبق أن تواجه الأهلي والوداد البيضاوي المغربي 10 مرات في دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة نهائي 2022، بينها مواجهتان في نهائي 2017، حيث تعادلا 1/1 في مصر، وفاز الوداد 1/0 في مباراة الإياب ليحرز اللقب الثاني في تاريخه.

وفي 11 مباراة بين الأهلي والوداد فاز الأهلي 4 مرات، في حين حقق الوداد الفوز 3 مرات، وتعادلا في 4 مواجهات، وجميع هذه المباريات كانت في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه.

وتملك أندية المغرب 7 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا بواقع 3 ألقاب لكل من الوداد والرجاء، ولقب للجيش الملكي.

في حين حققت أندية مصر 15 لقبا في دوري أبطال أفريقيا بواقع 10 ألقاب للأهلي (البطل التاريخي للمسابقة)، و5 ألقاب للزمالك.

وسيشارك الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية إلى جانب ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وأبطال القارات الأخرى.