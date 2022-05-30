خلاف بين وائل جمعة ويوسف شيبو في ستوديو بي إن سبورتس (فيديو)

وقع خلاف بين المحللين المصري وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، والمغربي يوسف شيبو، في قناة بي إن سبورت خلال تحليل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وقال وائل جمعة بأنه متعاطف مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لأنه محروم من أهم سلاح، وهو الجماهير، وقال: ”المباراة محسومة داخل الملعب للوداد، هي مباراة نهائية، مع الاحترام للوداد والمغرب، الجمهور سلاح الأهلي الأساسي، أشعر أنه في ظلم للأهلي من البداية، الظلم أن تلعب مباراة نهائية محددة بمباراة واحدة بغض النظر إن كانت في المغرب أو لا“.

وأضاف: ”اعطي الأهلي حقه، وبعد كدا اعمل اللي أنت عايزه، ورد شيبو بأن المشكلة من الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي، ليرد وائل جمعة بـ: ”أتحدث عن توزيع الجمهور، ويجب الحصول على نصف الملعب وأنا حر أجيب جمهور أو لا“.

في حين قال يوسف شيبو إن وائل جمعة يغلب العاطفة، وإن لدى الأهلي 3 آلاف مشجع و“حرام“ مباراة نهائية بدون جمهور، ولا يجب حرمان الناس من المشاهدة“.

وتدخل طارق ذياب وقال إنه يعرف أن رئيس الاتحاد المغربي قال إنه سيوفر 20 ألفا أو 25 ألف تذكرة لكل من الأهلي والوداد، لكن وائل جمعة تساءل إن كان عدد جماهير الأهلي بهذا العدد، وأوضح أن وجود مشجع واحد للأهلي بـ100 ألف مشجع، في حين قال ذياب إنه حضر للأهلي 3 آلاف مشجع“.

وتابع وائل جمعة: ”لو الرجاء بيلعب مكان الأهلي حياخد هذه المساحة؟

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إقامة النهائي على ملعب الوداد؛ ما أثار غضب الأهلي وجعله يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار، وسيضطر إلى خوض النهائي في المغرب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوداد 1/0 سجله زهير المترجي في الدقيقة 15، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 48.