لوجود شبهة تلاعب.. الاتحاد التونسي يحيل ملف مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة لـ"فيفا"

أعلن الاتحاد التونسي إحالة ملف مباراة ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة، للجنة الأخلاقيات بالفيفا، وعرضه على النيابة العمومية.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء يوم الأحد، بيانا أشار فيه إلى تداول مقطع فيديو يوثق إمكانية التلاعب بنتيجة مباراة الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة تفادي الهبوط للدوري التونسي الممتاز، التي جمعت بين ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 100، بطريقة فيها الكثير من الشكوك، بحسب ما جاء في مقطع الفيديو.

وهذا الهدف أنقذ أمل حمام سوسة من الهبوط، لكن حكم على نجم المتلوي بالهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو ما جعل الاتحاد التونسي يعقد اجتماعا طارئا ويقرر تحويل الملف للجنة الأخلاقيات بالفيفا وعرضه على النيابة العمومية.

وكانت الجولة الأخيرة للبطولة غادر على إثرها المسابقة كل من فريقي ترجي جرجيس ونجم المتلوي، وضمن الأولمبي الباجي وأمل حمام سوسة بقاءهما في الدوري الممتاز.

ورغم تأخره بهدف، نجح أمل حمام سوسة في إدراك التعادل عن طريق مصعب ساسي في الدقيقة 100، حيث أضاف الحكم 15 دقيقة وقتا بدل ضائع ليضمن رسميا البقاء في الدوري الموسم المقبل.

ويظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاون مدافعي فريق الاتحاد في مواجهة منافسهم، وتسهيل مهمة اللاعب مصعب ساسي لتسجيل الهدف الذي ضمن للفريق البقاء، وذلك بعد علمهم بنهاية المواجهة الأخرى بالتعادل، ما يعني هبوط الترجي الجرجيسي.



وجاء في بيان الاتحاد التونسي ما يلي:

بدعوة عاجلة من رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، وعلى إثر ما رافق نهاية مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة التي أجريت، يوم الأحد، في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2021/2022 وما وقع تداوله بشأن إمكانية وجود شبهة تلاعب بنتيجة رياضية، عقدت مساء الأحد لجنة الطوارئ للجامعة التونسية لكرة القدم بشكل عاجل حضوريا وعبر تقنية التواصل عن بعد، وقد تقرر بالإجماع ما يلي:

1- مراسلة لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلامها بحيثيات الملف مع طلب دعم مجهودات الجامعة في القيام بالتحريات والأبحاث المتعلقة بهذه المباراة واتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع لجان الفيفا المختصة.

2- مراسلة لجنة التأديب للاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلامها بحيثيات الملف مع طلب دعم مجهودات الجامعة في القيام بالتحريات والأبحاث المتعلقة بهذه المباراة لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع لجان الفيفا المختصة.

3- مراسلة لجنة التحكيم بالفيفا لإعلامها بحيثيات الملف مع طلب دعم مجهودات الجامعة في القيام بالتحريات والأبحاث المتعلقة بهذه المباراة وإبداء رأي فني في مجال اختصاص هذه اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع لجان الفيفا المختصة.

4- إحالة هذا الملف إلى أنظار اللجنة الوطنية للأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين بناء على الفصول ذات العلاقة والواردة في مجلة أخلاقيات الفيفا.

5 – استدعاء حكم المباراة والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع ومراقب المباراة والمنسقين العامين للمباراة عن طريق الإدارة الوطنية للتحكيم لإيداع تقاريرهم الخاصة بالمباراة بشكل عاجل لإحالتها إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات للشروع في الأبحاث الضرورية.

6- إحالة هذا الملف بأكمله وجميع حيثياته إلى أنظار النيابة العمومية للتعهد بهذا الموضوع من كل جوانبه واتخاذ الإجراءات الضرورية في الغرض.

7 – متابعة الملف بشكل دقيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وطلب موعد عاجل مع اللجان المختصة بالفيفا للتنسيق معها وذلك لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات الضرورية وفق ما تنص عليه القوانين في أسرع الأوقات الممكنة.