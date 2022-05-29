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رياضة

وليد الركراكي مدرب الوداد: الأهلي مثل ريال مدريد لم يقدم شيئا لكنه تأهل للنهائي
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 16:12 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 16:50 GMT

وليد الركراكي مدرب الوداد: الأهلي مثل ريال مدريد لم يقدم شيئا لكنه تأهل للنهائي

يعتقد وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي المغربي أن الأهلي، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو ريال مدريد أفريقيا، لكنه أكد أن فريقه استفاد من

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

يعتقد وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي المغربي أن الأهلي، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو ريال مدريد أفريقيا، لكنه أكد أن فريقه استفاد من أخطاء ليفربول في النهائي الأوروبي.

وسيطر ليفربول على اللعب لفترات طويلة في نهائي دوري الأبطال في باريس أمس السبت، لكن ريال مدريد حصد اللقب القاري في النهاية وفاز 1/0 من أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 59.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في الدار البيضاء وقبل يوم واحد من خوض النهائي: ”الأهلي هو المرشح للتتويج باللقب بحكم تجربته وخبرته الكبيرة، وكيف لا وهو يخوض ثالث نهائي تواليا“.

وأضاف: ”هو بمثابة ريال مدريد أفريقيا ولحسن الحظ أننا تابعنا نهائي أبطال أوروبا، وكيف فاز ريال مدريد دون أن يقدم أي شيء“.

وتابع: ”مثل ريال مدريد فإن الأهلي لم يقدم شيئا، لكنه فاز وصعد للمباراة النهائية، وهو بالتالي يعرف كيف ينتصر ونحن استفدنا من أخطاء ليفربول ولن يكون هناك أي شعور بالتراخي“.

وسيحاول الوداد حرمان الأهلي من حصد لقبه الثالث على التوالي، وانتزاع الكأس التي حصدها لآخر مرة على حساب الأهلي نفسه في 2017.

وقال الركراكي: ”سنقاتل لإبقاء الكأس هنا، وذلك باللعب كمجموعة منضبطة خططيا، حيث سيكون من الصعب أن يهزمنا الأهلي“.

وتابع مدرب الوداد: ”حضرنا جيدا للنهائي ولكل الصعوبات المتوقعة ونتوقع نهائيا متوازنا وسنلعبه بنسبة تركيز أعلى“.

وسبق أن تواجه الأهلي والوداد البيضاوي المغربي 10 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بينها مواجهتان في نهائي 2017، حيث تعادلا 1/1 في مصر، وفاز الوداد 1/0 في مباراة الإياب.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات، في حين نال الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 1992 و2017.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إقامة النهائي في ملعب الوداد؛ ما أثار غضب الأهلي وجعله يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار، وسيضطر لخوض النهائي في المغرب.

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