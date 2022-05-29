موسيماني: نحترم الوداد لكن الأهلي يريد الفوز في أي مكان

قال المدرب الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، إنه يحترم بشدة الوداد المغربي، لكن فريقه حامل اللقب يبحث عن الفوز في أي مكان، وذلك قبل مباراتهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الدار البيضاء غدا الإثنين.

وقرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامة النهائي في ملعب الوداد؛ ما أثار غضب الأهلي وجعله يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار، وسيضطر لخوض النهائي في المغرب.

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وقال موسيماني في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: ”نلعب النهائي في أي مكان يتم تحديده، والدليل نحن هنا في المغلرب، وأي أمور أخرى لا أتحدث عنها؛ لأن تركيزي في الملعب والمباراة فقط، وهذا لا يعني أن العناصر الخارجية لا يكون لها دور، سواء من جمهور أو ملعب.. ولكن تفكيرنا الآن في المباراة داخل الملعب فقط“.

وأبدى موسيماني التمسك بفرصة قيادة الأهلي لإحراز اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، بعد التتويج بآخر نسختين.

وقال المدرب الجنوب أفريقي: ”نحن النادي الأهلي، ونؤمن بفرصنا بالفوز بالرغم من أي صعوبات تواجهنا“.

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وأضاف: ”الوداد فريق كبير، ويملك تاريخا كبيرا ونلعب على أرضه، لكن نحن هنا لكي نلعب ونمثل الأهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف“.

وقلل موسيماني من أهمية غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، مثل ثنائي الدفاع محمد عبدالمنعم وبدر بانون، أو عدم جاهزية آخرين.

وقال مدرب الأهلي: ”فريقنا دائما جاهز ويلعب بدون لاعبين كبار في أوقات كثيرة.. شاركنا بدون عناصر مهمة في كأس العالم للأندية، والقائد محمد الشناوي نفسه كان غائبا عنّا“.

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وأضاف: ”نحن لا نخلق أعذارا في أي وقت… نحن مستمرون في الأداء وكل عناصر الفريق جاهزة وتؤدي دورها“.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

وفي نهائي 2021 فاز الأهلي 3/0 على كايزرشيفس الجنوب أفريقي في المغرب، وفي نهائي 2020 فاز الأهلي على مواطنه الزمالك 2/1، في القاهرة.