موسيماني قبل مباراة الأهلي والوداد: نسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن ولا أبحث عن مجد شخصي

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن فريقه يسعى إلى إضافة بطولة جديدة لنادي القرن مؤكدًا أنه لا يبحث عن مجد شخصي.

ونقل موقع الأهلي عن موسيماني قوله قبل مواجهة الوداد المغربي في النهائي، يوم الإثنين المقبل: ”اللقاء مع الوداد المغربي سيكون صعبًا وجميع اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز شديد، ونتمنى أن نتوج بلقب يستحقه الأهلي“.

وأضاف: ”تحقيق اللقب للمرة الثالثة تواليًا ليس أمرًا سهلًا، لكنني بالإضافة للاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصي، ونمثل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير، ونسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن في أفريقيا“.

وتابع: ”جمهور الأهلي يدعمنا في كل مكان.. ونعلم مشقة الرحلة وصعوبة حضورهم إلى المغرب، ولكن وجودهم هنا وإصرارهم على الحضور ومؤازرة الفريق محل تقدير كبير للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم: ”نسعى لتقديم عرض ممتع يليق بهم، وتحقيق النتيجة المرضية لهم والتتويج باللقب“.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الفريق المصري للفوز باللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة تواليًا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أمس الخميس، أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي المصري حامل اللقب بتأجيل نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه الوداد المغربي والمقرر، في 30 مايو/ أيار الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستشاط الأهلي غضبًا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني تواليًا، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لحفظ حقوقه.

ودافع الكاف عن نفسه وقتها، قائلًا إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وقال الكاف في بيان: ”كان الاتحاد الأفريقي ملزمًا بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الصادر، في يوليو/ تموز 2019، والذي ينص على تحديد بطل دوري الأبطال من مباراة واحدة في النهائي“.

وأضاف: ”تم منح حق تنظيم النهائي للمغرب بعد سحب السنغال لعرضها والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت متطلبات التنظيم“.

وأتم: ”يلتزم الكاف بمبادئ العدل والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، ويتمنى للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال“.