كاف: المحكمة الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي المصري حامل اللقب بتأجيل نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه الوداد المغربي والمقرر في 30 مايو أيار الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني تواليا، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لحفظ حقوقه.

CAS rules in favour of CAF and rejects Al Ahly’s application to postpone TotalEnergies CAF Champions League Final https://t.co/3P8x7tK974

— CAF Media (@CAF_Media) May 26, 2022