كاف: المحكمة الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي المصري حامل اللقب بتأجيل نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه الوداد المغربي والمقرر في 30 مايو أيار الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني تواليا، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لحفظ حقوقه.

CAS rules in favour of CAF and rejects Al Ahly’s application to postpone TotalEnergies CAF Champions League Final https://t.co/3P8x7tK974 — CAF Media (@CAF_Media) May 26, 2022

ودافع الكاف عن نفسه وقتها قائلا إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وقال الكاف في بيان: ”كان الاتحاد الأفريقي ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الصادر في يوليو تموز 2019 والذي ينص على تحديد بطل دوري الأبطال من مباراة واحدة في النهائي“.

وأضاف: ”تم منح حق تنظيم النهائي للمغرب بعد سحب السنغال لعرضها والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت متطلبات التنظيم“.

وأتم: ”يلتزم الكاف بمبادئ العدل والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، يتمنى الكاف للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال“.

الأهلي يقرر استمرار التصعيد ضد "الكاف" بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا https://t.co/XNBT9I01TG pic.twitter.com/Fgk6zz5krb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وكان الأهلي طلب من المحكمة الرياضية تأجيل النهائي لحين البت في مسألة نقل الملعب إلى أرض محايدة، حيث تم الإعلان عن القرار النهائي بإسناد التنظيم للمغرب بعد انتهاء جولة الذهاب للدور قبل النهائي.

وفي ذلك الوقت كان الوداد قد تغلب على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3/1 بينما فاز الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد مما كان يعني أن الأهلي والوداد سيلتقيان في النهائي عمليا ما لم تحدث مفاجأة كبرى.