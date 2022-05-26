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رياضة

كاف: المحكمة الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 26 مايو 2022 20:21 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2022 21:20 GMT

كاف: المحكمة الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي المصري حامل اللقب بتأجيل نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي المصري حامل اللقب بتأجيل نهائي دوري الأبطال أمام مضيفه الوداد المغربي والمقرر في 30 مايو أيار الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني تواليا، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لحفظ حقوقه.

ودافع الكاف عن نفسه وقتها قائلا إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وقال الكاف في بيان: ”كان الاتحاد الأفريقي ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الصادر في يوليو تموز 2019 والذي ينص على تحديد بطل دوري الأبطال من مباراة واحدة في النهائي“.

وأضاف: ”تم منح حق تنظيم النهائي للمغرب بعد سحب السنغال لعرضها والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت متطلبات التنظيم“.

وأتم: ”يلتزم الكاف بمبادئ العدل والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، يتمنى الكاف للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال“.

وكان الأهلي طلب من المحكمة الرياضية تأجيل النهائي لحين البت في مسألة نقل الملعب إلى أرض محايدة، حيث تم الإعلان عن القرار النهائي بإسناد التنظيم للمغرب بعد انتهاء جولة الذهاب للدور قبل النهائي.

وفي ذلك الوقت كان الوداد قد تغلب على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3/1 بينما فاز الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد مما كان يعني أن الأهلي والوداد سيلتقيان في النهائي عمليا ما لم تحدث مفاجأة كبرى.

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