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رياضة

ترتيب الدوري التونسي: الاتحاد المنستيري يهزم الترجي ويشعل الصراع على اللقب (فيديو)
تاريخ النشر: 26 مايو 2022 17:39 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2022 18:25 GMT

ترتيب الدوري التونسي: الاتحاد المنستيري يهزم الترجي ويشعل الصراع على اللقب (فيديو)

أشعل الاتحاد المنستيري الصراع على لقب الدوري التونسي لكرة القدم بفوزه 3/2 على ضيفه الترجي حامل اللقب في الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالمسابقة اليوم الخميس.

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المصدر: رويترز

أشعل الاتحاد المنستيري الصراع على لقب الدوري التونسي لكرة القدم بفوزه 3/2 على ضيفه الترجي حامل اللقب في الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالمسابقة اليوم الخميس.

وقلص الاتحاد المنستيري الفارق إلى نقطتين فقط مع الترجي المتصدر ليبقي المنافسة على لقب البطولة مشتعلة قبل ثلاث جولات من النهاية.

ويتصدر الترجي مرحلة التتويج برصيد 17 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المنستيري الذي يأمل بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي في إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه.

وفرط الترجي، الساعي للاحتفاظ بلقبه للعام السادس على التوالي، في تقدمه مرتين ليتلقى خسارته الأولى في سبع مباريات بمرحلة التتويج.

2022-05-07-8
وافتتح اللاعب الليبي حمدو الهوني التسجيل مبكرا للترجي من انفراد بعد أربع دقائق من بداية المباراة لكن هيكل الشيخاوي تعادل لأصحاب الأرض من تسديدة منخفضة في الدقيقة 36.

ومنح محمد علي بن حمودة التقدم مجددا لحامل اللقب مباشرة بعد العودة من الاستراحة قبل أن يتعادل زياد العلوي للاتحاد المنستيري عندما ضرب مصيدة التسلل ورفع الكرة من فوق حارس المرمى في الدقيقة 74.

وخطف عبد الحكيم أمقران هدف الانتصار للاتحاد المنستيري بضربة رأس قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء وسط فرحة غامرة لأنصار الفريق.

وقال فوزي البنزرتي مدرب الاتحاد المنستيري: ”الترجي فريق كبير يضم لاعبين ممتازين، تقدم مرتين لكننا نجحنا في إدراك التعادل قبل تحقيق الانتصار بفضل شخصية اللاعبين“.

وأضاف: ”رغم استقبال هدف في بداية الشوط الثاني حافظنا على الهدوء وواصلنا اللعب بأسلوبنا“.

وكان الترجي يتطلع لتحقيق الانتصار على أقرب ملاحقيه للوقوف على أعتاب التتويج لكن الخسارة ستزيد من حدة الإثارة في آخر ثلاث جولات.

فوز الأفريقي
وخطف لاعب الوسط البديل شهاب العبيدي هدفا قرب النهاية لينتزع الأفريقي الفوز 2/1 على ضيفه اتحاد بنقردان المتواضع والتقدم للمركز الثالث.

وةوضع نادر الغندري الأفريقي في المقدمة من ركلة جزاء بعد عرقلة الجناح الأيسر زهير الذوادي داخل المنطقة قبل الاستراحة.

وباغت اتحاد بنقردان مضيفه عندما أدرك التعادل عبر البديل فخري العوجي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وعانى الأفريقي قبل أن ينتزع الفوز الثاني على التوالي ويواصل صحوته بقيادة مدربه الجديد عادل السليمي.

وارتقى العبيدي ليحول كرة عرضية بضربة رأس في الشباك قبل أربع دقائق من نهاية المباراة ليرفع الافريقي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

ويتأخر الأفريقي بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري الثاني وأربع نقاط من غريمه اللدود الترجي المتصدر.

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