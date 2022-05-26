الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

يخوض فريق الترجي مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام منافسه الاتحاد المنستيري ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة التتويج من عمر الدوري التونسي لكرة القدم.

وتقام اليوم الخميس، مواجهة أخرى تجمع بين الأفريقي واتحاد بن قردان في مرحلة التتويج أيضا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الاتحاد المنستيري والترجي في الدوري التونسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (مصطفى بن جنات) في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس بتوقيت تونس ويديرها الحكم محرز المالكي.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يتصدر الترجي ترتيب مرحلة التتويج برصيد 17 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات، وحصد تعادلين دون هزيمة بالإضافة إلى 3 نقاط اعتبارية لصدارته مجموعته في مرحلة المجموعات.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعدما حصد 3 انتصارات وتعادلا وحيدا وهزيمتين بخلاف نقطتين تمت إضافتهما بشكل اعتباري لاحتلاله المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

ويحتل الصفاقسي والنجم الساحلي المركزين الثالث والرابع برصيد 11 نقطة، ثم يحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وأخيرا اتحاد بن قردان برصيد 3 نقاط.

ويعني فوز الترجي اقترابه بشدة من حسم التتويج بلقب الدوري التونسي لاتساع الفارق إلى 8 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، ولكن هزيمة الترجي ستشعل المنافسة في الجولات الأخيرة.

صراع الأستاذ والتلميذ

يشهد اللقاء صراعا تكتيكيا تحت شعار الأستاذ والتلميذ بين فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري، وراضي الجعايدي المدير الفني لفريق الترجي.

وسبق أن تدرب الجعايدي تحت قيادة فوزي البنزرتي في الترجي وتقابل الثنائي مرة واحدة فاز بها الجعايدي مع الترجي على حساب المنستيري في لقاء الدور الأول لمرحلة التتويج بنتيجة 1-0.

وحسم الاتحاد المنستيري لقب كأس السوبر التونسي على حساب الترجي يوم 18 سبتمبر الماضي.

أسلحة الترجي

يسعى الترجي لمواصلة نتائجه الجيدة في مجموعة التتويج والاقتراب من حسم لقب الدوري التونسي.

ومن المنتظر أن يعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران وأمين توجاي ورائد الفادع وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان ومنتصر التريكي في ظل غياب غيلان الشعلالي، بينما يقود خط الهجوم حمدو الهوني وكينجسلي إيدواه ومحمد علي بن حمودة.

وعقد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز لحصد الفوز على حساب الاتحاد المنستيري.

أوراق الاتحاد المنستيري

يتطلع الاتحاد المنستيري بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي لقلب الموازين وتحقيق الفوز على الترجي من أجل إشعال صراع المنافسة.

ووجه أحمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري رسالة قوية للاعبيه قبل ساعات من مواجهة الترجي، مؤكدا أنه يملك كل الثقة في قدراتهم وإمكانية الفوز على الترجي.

وأشاد رئيس الاتحاد المنستيري بإنجاز فريق السلة بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة، وطالب لاعبي فريق كرة القدم بإكمال فرحة جماهير المنستيري بالفوز على الترجي.

ومن المنتظر أن يعتمد فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري على تشكيلة تضم حارس المرمى بشير بن سعيد وأمامه عثمان واتارا ومحمد الصغراوي وهشام بكار وعمر بوراوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حمزة الجلاصي وروجي أهواو ويوسف أوماريو مع ثلاثي الهجوم زياد العلوي وهيكل الشيخاوي وتوفيق العدادي.

وقال أنيس بوجلبان، نجم منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن الاتحاد المنستيري سيكون تحت ضغط أمام جماهيره وله دوافع قوية لتحقيق الفوز على الترجي بخلاف رهانه على خبرة مدربه فوزي البنزرتي.

وأشار إلى أن الترجي لديه قدرات فردية وأداء جماعي مميز مع الجعايدي وبحاجة للتركيز الشديد من أجل اقتناص نتيجة إيجابية من معقل المنستيري.