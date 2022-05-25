اشتباكات جماهيرية خلال فوز الصفاقسي على النجم الساحلي بالدوري التونسي (صورة)

نشبت معركة فوق مدرجات ملعب الطيب المهيري، خلال مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في الدوري التونسي، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

وبدأت شرارة تلك المشكلة إثر خلاف حول لافتة لمجموعة من أحباء النادي الصفاقسي، اعتبرها أنصار النجم الساحلي إهانة لهم.

وأسفرت تلك المشاجرة عن إصابة 6 مشجعين بجراح مختفلة، بيد أن إصابة أحدهم خطيرة نوعًا ما على مستوى العين.

واستعاد الصفاقسي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بمجموعة التتويج، ضمن بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1-0 على ضيفه النجم الساحلي، اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة للمجموعة.

ويدين الصفاقسي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أيمن الحزري، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، قبل أن ينهي أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد نابي كمارا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

يشار إلى أن الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج.

فيديو| هدف.. الصفاقسي يتقدم 1-0 على النجم الساحلي.. الدوري التونسي pic.twitter.com/86UN46Vs4i — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 25, 2022

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات مجموعة التتويج، فيما حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد الصفاقسي، الذي خسر من الاتحاد المنستيري، وتعادل مع الترجي في الجولتين الماضيتين، إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، متفوقًا بفارق المواجهة المباشرة مع النجم الساحلي، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الرابع.