ترتيب الدوري التونسي: الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحتفظ بالصدارة

تعادل الترجي الرياضي مع مضيفه النادي الصفاقسي 1/1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتقدم حسام دقدوق للصفاقسي في الدقيقة 31 وانتهى الشوط الأول من المباراة على هذه النتيجة.

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الدوري التونسي |

هدف | النادي الصفاقسي يتقدم 1 – 0 الترجي الرياضي في الدقيقة 31#قنوات_الكاس pic.twitter.com/B4ll6qutn2 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 22, 2022

لكن محمد علي بن رمضان للترجي في الدقيقة 90+1.

ورفع التعادل رصيد الترجي إلى 17 نقطة من 6 مباريات من الفوز 4 مرات وتعادلين.

ويأتي الاتحاد المنستيري في المركز الثاني وحصد 12 نقطة، في المركز الثاني، ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث وحصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للأفريقي في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الاتحاد المنستيري، ثم النادي الأفريقي، قبل أن يواجه النجم الساحلي واتحاد بن قردان.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.