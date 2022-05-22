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رياضة

ترتيب الدوري التونسي: الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحتفظ بالصدارة
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 17:34 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 17:45 GMT

ترتيب الدوري التونسي: الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحتفظ بالصدارة

تعادل الترجي الرياضي مع مضيفه النادي الصفاقسي 1/1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد. وتقدم حسام دقدوق للصفاقسي في الدقيقة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل الترجي الرياضي مع مضيفه النادي الصفاقسي 1/1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتقدم حسام دقدوق للصفاقسي في الدقيقة 31 وانتهى الشوط الأول من المباراة على هذه النتيجة.

لكن محمد علي بن رمضان للترجي في الدقيقة 90+1.

ورفع التعادل رصيد الترجي إلى 17 نقطة من 6 مباريات من الفوز 4 مرات وتعادلين.

ويأتي الاتحاد المنستيري في المركز الثاني وحصد 12 نقطة، في المركز الثاني، ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث وحصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للأفريقي في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الاتحاد المنستيري، ثم النادي الأفريقي، قبل أن يواجه النجم الساحلي واتحاد بن قردان.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.

2022-05-6-34

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