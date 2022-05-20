ركلات الترجيح تُهدي نهضة بركان الكونفدرالية الأفريقية على حساب أورلاندو بيراتس

توج نهضة بركان المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، خلال ثلاث سنوات بفوزه بركلات الترجيح 5-4 على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي اليوم الجمعة.

امتدت المباراة النهائية التي أقيمت في نيجيريا إلى وقت إضافي بعد التعادل بدون أهداف.

ونال نهضة بركان ركلة جزاء وأكد نظام حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للفريق المغربي بعد عرقلة إسماعيل المقدم وسددها المتخصص الفحلي بدقة.

وظن نهضة بركان أنه حسم اللقب قبل أن تسكن شباكه كرة لورش بغرابة في الدقيقة 117 في غفلة دفاعية.

يوسف الفحلي يمنح التقدم لنهضة بركان في الشوط الإضافي الأول ⚽️🥅#كأس_الاتحاد_الإفريقي #نهضة_بركان pic.twitter.com/z0Wr1IEVSW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2022

وفي ركلات الترجيح حقق نهضة بركان نجاحا كاملا حين هز حمزة الموساوي وإبراهيم الزغودي والمقدم ويوسوفو دايو وإبراهيم البحراوي الشباك بينما تصدى الحمياني لركلة لورش.

وحسم نهضة بركان الفوز بركلات الترجيح ليحافظ المغرب على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد تفوق نفس الفريق في 2020 وفوز الرجاء البيضاوي في العام الماضي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتوج فيها نهضة بركان بكأس الكونفدرالية، حيث فاز بالنسخةالأولى عام 2020 عندما تغلب في النهائي على بيراميدز المصري بهدف نظيف.