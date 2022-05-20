الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان وأورلاندو بيراتيس في نهائي كأس الكونفدرالية

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم بلقاء نهائي البطولة الذي يجمع بين أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية بين أورلاندو بيراتيس ونهضة بركان، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 2022 بتوقيت مكة المكرمة (20:00 بتوقيت المغرب) على ملعب (جودسويل أكبابيو) الدولي في نيجيريا الذي فاز بحق استضافة اللقاء النهائي للكونفدرالية.

ويدير اللقاء الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي تم اختياره من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بده.

👊🏻 𝗠 𝗮 𝘁 𝗰 𝗵 𝗱 𝗮 𝘆 🌋 🆚 Orlando Pirates FC 🇿🇦

🏟️ Godswill Akpabio International Stadium

🏆 #TotalEnergiesCAFCC Final

⌚ Kick Off 20:00 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCC 🟠⚫️⚪️ #GoRSBGo pic.twitter.com/bIe2BL7RKB — RS Berkane (@RSBfootball) May 20, 2022

مشوار الفريقين

بدأ نهضة بركان مشواره في كأس الكونفدرالية بعبور عقبة اتحاد بن قردان التونسي بالفوز بنتيجة 1/0 في تونس ثم الفوز بنتيجة 4-0 في المغرب بدور الـ32 للبطولة.

وأطاح نهضة بركان بمنافسه الجيش الرواندي في دور الـ32 الإضافي بعد التعادل دون أهداف في رواندا ثم الفوز بنتيجة 2/1 في المغرب.

وتصدر نهضة بركان المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات على ملعبه أمام الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 5/3 وسيمبا التنزاني بنتيجة 2/0 وأسيك الإيفواري بنتيجة 1/0 والتعادل خارج ملعبه مع الحرس الوطني بنتيجة 2/2 والخسارة على يد أسيك بنتيجة 1/3 وسيمبا بنتيجة 0/1.

وأقصى نهضة بركان منافسه المصري البورسعيدي في ربع النهائي بعد الخسارة في مصر بنتيجة 1/2 والفوز في المغرب بنتيجة 1/0 ثم تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بالخسارة في الكونغو بنتيجة 0/1 والفوز في المغرب بنتيجة 4/1.

وفي المقابل، تأهل أورلاندو بيراتيس إلى اللقاء النهائي بعد مشوار طويل أيضا بدأه بالفوز على ديابل نوار الكونغولي في دور الـ32 بعدما تعادلا دون أهداف في الكونغو وفاز في جنوب أفريقيا بنتيجة 1/0.

وفي دور الـ32 الإضافي، تخطى أورلاندو عقبة أويلرز الليبيري من مباراة واحدة فاز بها بنتيجة 2/0.

وفي مرحلة المجموعات، تصدر أورلاندو ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد 4 انتصارات على حساب رويال ليوباردز بطل إي سواتيني ذهابا بنتيجة 6/2 و3/0 إيابا في جنوب أفريقيا بجانب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 2/0 في جنوب أفريقيا بجانب الفوز في الجزائر بنفس النتيجة وتعادل في ملعبه دون أهداف مع الاتحاد الليبي وخسر أمام الاتحاد في ليبيا بنتيجة 2/3.

وفي دور الثمانية، تخطى أورلاندو عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1/0 ذهابا وإيابا ثم تخطى عقبة أهلي طرابلس الليبي في نصف النهائي بالفوز في ليبيا بنتيجة 2/0 والخسارة في ملعبه بنتيجة 1/0.

فريقان، منافسة مُشتعلة على لقب واحد، ومجد مُنتظر! 🤩 أورلاندو بيراتس يلتقي مع نهضة بركان في أويو لحسم لقب كأس الكونفدرالية. 🏆 مستوى الحماس. 💯#TotalEnergiesCAFCC | @orlandopirates | @RSBfootball pic.twitter.com/zIg69ly2fa — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 20, 2022

تاريخ المواجهات

لم يسبق أن تقابل نهضة بركان في أي مباراة رسمية ضد أورلاندو بيراتيس.

وتأهل نهضة بركان لنهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الصعود لنهائي نسخة 2019 وحل وصيفاً بعد الخسارة أمام الزمالك المصري ثم الفوز باللقب في نسخة 2020 على حساب بيراميدز المصري.

وتأهل أورلاندو بيراتيس للنهائي مرة وحيدة من قبل عام 2015 وخسر اللقب وقتها أمام النجم الساحلي التونسي.

الجميع ينتظر بشغف، الإثارة ستكون حاضرة! 🔥 كونوا في الموعد! ⏱️ من آي مكان ستشاهد نهائي كأس الكونفدرالية؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCC | @orlandopirates | @RSBfootball pic.twitter.com/phjfgm8Fh3 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 20, 2022

أسلحة نهضة بركان

يتطلع نهضة بركان لإضافة لقب جديد إلى خزائنه خاصة مع تقدم الفريق بشكل ملحوظ في كأس الكونفدرالية وتأهله للنهائي للمرة الثالثة.

وقال الكونغولي فلوران إبينيجي المدير الفني لفريق نهضة بركان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيقاتل ويضع كل قدراته للفوز باللقب أمام أورلاندو مؤكدا أن الوقت لم يكن كافياً للإعداد للمباراة النهائية.

وأوضح أن المباراة ستكون صعبة ومهمة ولا مجال لارتكاب أي أخطاء مؤكدا أن فريقه مطالب بالتركيز الشديد ومحاولة هز شباك أورلاندو من أنصاف الفرص.

ومن المرجح أن يعتمد نهضة بركان على تشكيلة تضم حارس المرمى حمزة الحمياني لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع حمزة موساوي ويوسوفا دايو وكريم باعدي وإسماعيل مقدم.

ويقود خط الوسط حمزة الركراكي وبجواره العربي الناجي وبكر الهلالي، بينما يقود خط الهجوم الشرقي البحري ويوسف الفحلي وشادراك لوكومبي.

🇿🇦 أورلاندو بيراتس 🆚 نهضة بركان 🇲🇦

🏟️ ملعب جودسويل أكبابيو

🏆 نهائي كأس الكونفدرالية

⌚19:00 GMT من يحلق باللقب في سماء أويو؟ 🏆🇳🇬#TotalEnergiesCAFCC | @orlandopirates | @RSBfootball pic.twitter.com/QEsZUlViSJ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 20, 2022

أوراق أورلاندو بيراتيس

يطمع أورلاندو في تتويج مشواره القاري بحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال فادلو دافيدز المدير الفني لفريق أورلاندو في المؤتمر الصحفي إن فريقه لا يبحث عن الجوائز المالية أو المكاسب والعوائد من تأهله لنهائي الكونفدرالية.

وأشار إلى أن لاعبي أورلاندو أمامهم فرصة لكتابة التاريخ وعليهم أن يقدموا كل ما لديهم لتحقيق اللقب.

ويعتمد أورلاندو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ريتشارد أفوري، وأمامه رباعي خط الدفاع هابي جيلي وأوليسا نداه وآبيل ماباسو وإينوسينت مايلا.

ويقود خط الوسط جودمان موسيلي وبن موتشواري وعلى الأطراف ديون هوتو وبانديل شاندو، وفي الهجوم كوامي بيبراه وخلفه تيمبنكوسي لورش.

وقال المدرب المغربي عبدالرحيم طاليب لشبكة ”إرم نيوز“ إنه يتمنى كل التوفيق لفريق نهضة بركان للتتويج باللقب القاري وإثبات جدارته بالتأهل لهذه المرحلة أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه كعادة المباريات النهائية ستكون الأمور متكافئة بين الفريقين موضحا أن أورلاندو فريق منظم وسريع ولكن نهضة بركان أيضا يملك الخبرات والقدرات التي تساعده على التتويج.