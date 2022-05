الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نهضة بركان وأورلاندو بيراتيس في نهائي كأس الكونفدرالية

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم بلقاء نهائي البطولة الذي يجمع بين أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس الكونفدرالية بين أورلاندو بيراتيس ونهضة بركان، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 2022 بتوقيت مكة المكرمة (20:00 بتوقيت المغرب) على ملعب (جودسويل أكبابيو) الدولي في نيجيريا الذي فاز بحق استضافة اللقاء النهائي للكونفدرالية.

ويدير اللقاء الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي تم اختياره من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بده.

مشوار الفريقين

بدأ نهضة بركان مشواره في كأس الكونفدرالية بعبور عقبة اتحاد بن قردان التونسي بالفوز بنتيجة 1/0 في تونس ثم الفوز بنتيجة 4-0 في المغرب بدور الـ32 للبطولة.

وأطاح نهضة بركان بمنافسه الجيش الرواندي في دور الـ32 الإضافي بعد التعادل دون أهداف في رواندا ثم الفوز بنتيجة 2/1 في المغرب.

وتصدر نهضة بركان المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات على ملعبه أمام الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 5/3 وسيمبا التنزاني بنتيجة 2/0 وأسيك الإيفواري بنتيجة 1/0 والتعادل خارج ملعبه مع الحرس الوطني بنتيجة 2/2 والخسارة على يد أسيك بنتيجة 1/3 وسيمبا بنتيجة 0/1.

Time to fly! ✈️

We're going to Uyo 🇳🇬 💪🏼

📸 @CNabilos pic.twitter.com/LXmtkSyvTM

— RS Berkane (@RSBfootball) May 18, 2022