ثلاث حكمات يدخلن التاريخ في كأس العالم 2022.. تعرّف إليهن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إسناد مهمة إدارة مباريات كأس العالم لحكمات سيدات لأول مرة في تاريخ البطولة باختياره ثلاث حكمات ساحة للمشاركة في البطولة التي تنطلق في قطر نهاية العام الحالي.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه تم إدراج ثلاث حكمات ساحة ومثلها مساعدين وذلك للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في قطر بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

لأول مرة بالتاريخ.. العنصر النسائي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022 https://t.co/010ZhFhTa1 pic.twitter.com/ZwRotw0KDx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

والحكمات الثلاث هن ستيفاني فرابار من فرنسا وسليمة موكانسانغا من رواندا واليابانية يوشيمي ياماشيتا.

وبجانب الثلاث حكمات نجد المساعدات نويزا باك من البرازيل وكارين دياز مدينا من المكسيك والأمريكية كاثرين نسبيت.

وفيما يلي التاريخ الكامل للحكمات الثلاث في مونديال 2022

من هي ستيفاني فرابار؟

الفرنسية ستيفاني فرابار البالغ عمرها 38 عاما هي من فتحت الطريق أمام حكمات أوروبا بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا وتصفيات أوروبا في السنوات الأخيرة، كما تولت مسؤولية مباريات في الدوري الفرنسي.

فرابار هي واحدة من الحكام الرائدات في كرة القدم للسيدات. في عام 2019، أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي.

كما أدارت كأس السوبر الأوروبي للرجال بين ليفربول وتشيلسي وفي العام التالي 2020، كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، وفي عام 2021 كانت أول امرأة تحكم في تصفيات كأس العالم للرجال.

سليمة موكانسانغا

أصبحت الرواندية سليمة موكانسانغا أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في وقت سابق من العام الحالي.

وأدارت موكانسانغا البالغ عمرها 35 عاما مواجهة زيمبابوي ضد غينيا في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وشاركت كذلك في كأس الأمم الأفريقية للسيدات ودوري أبطال أفريقيا للسيدات وأولمبياد 2020 في طوكيو.

وشددت موكانسانغا في تصريحات لشبكة beIN SPORTS قبل مشاركتها في كأس الأمم: ”سعيدة جدا وفخورة كأول امرأة تدير مباراة في كأس أمم أفريقيا للرجال. كنت متحمسة جدا لإدارة مباراة في بطولة كبيرة وقوية وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي“.

وأشارت: ”هذه البداية فقط ولا يزال الطريق طويلا تنتظرني بطولة كأس العالم للسيدات وأنا عازمة على مواصلة العمل بجد للتألق أكثر في مختلف البطولات. كل امرأة حكمة في العالم تستطيع فعل ذلك فقط مع المزيد من العمل والتضحيات“.

يوشيمي ياماشيتا

وكانت يوشيمي ياماشيتا، القادمة من اليابان، أول حكم امرأة تتولى مسؤولية مباراة في دوري أبطال آسيا في وقت سابق من هذا العام.

وحققت ياماشيتا البالغ عمرها 36 عامًا طفرة في تحكيم السيدات في قارة آسيا عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني للرجال في مايو/آيار من العام الماضي.

وتولت هذا العام مسؤولية المباريات في كأس آسيا للسيدات وكذلك إحدى مباريات دوري أبطال آسيا للرجال.

وقال بييرلويغي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا إن الحكمات المساعدات هن نيوزا باك (البرازيل) وكاثرين نيسبيت (الولايات المتحدة الأمريكية) وكارين دياز ميدينا (المكسيك).

وأضاف: ”هذا يختم عملية طويلة بدأت منذ عدة سنوات بنشر حكام سيدات في بطولات الفيفا للناشئين والكبار للرجال. بهذه الطريقة، نؤكد بوضوح أن الجودة هي المهمة بالنسبة لنا وليس الجنس. آمل في المستقبل، أن يُنظر في مسألة اختيار حكام سيدات في المسابقات المهمة للرجال على أنه أمر طبيعي ولم يعد أمرًا مثيرًا .

”يستحقون أن يكونوا في كأس العالم 2022 لأنهم يؤدون باستمرار على مستوى عالٍ حقًا، وهذا هو العامل المهم بالنسبة لنا“.

وسيشارك حكام المباراة المختارون في العديد من المؤتمرات والمعسكرات هذا الصيف، حيث يقومون بمراجعة وتحليل مقاطع الفيديو لمواقف المباريات الحقيقية، والمشاركة في جلسات تدريبية عملية مع اللاعبين والتي سيتم تصويرها لتمكين المشاركين من تلقي ردود الفعل الفورية من المدربين.

واختار الفيفا 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 مسؤولا لتقنية حكم الفيديو المساعد لإدارة مباريات البطولة العالمية المقبلة في قطر.