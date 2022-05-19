الترجي يهزم اتحاد بن قردان ويعزز صدارته في ترتيب الدوري التونسي

قطع النادي الترجي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري التونسي بعد فوزه 3/0 على مضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج.

وسجل أهداف الترجي محمد علي بن رمضان ومحمد أمين توغاي وفاروق الميموني في الدقائق 36 و62 و87.

إتحاد بن قردان 0 – الترجي الرياضي التونسي 3 دق 35 محمد علي بن رمضان

دق 64 محمد أمين توغاي

دق 87 فاروق الميموني #ESPERANCE_SPORTIVE_DE_TUNIS pic.twitter.com/jO4yBZshdf — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) May 19, 2022

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 16 نقطة حيث حقق الفوز الرابع مقابل تعادل ولم يخسر.

في المقابل خسر اتحاد بن قردان للمرة الثالثة وتعادل مرتين، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

ويتقدم الترجي بـ4 نقاط عن الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، وبـ8 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع النادي الصفاقسي يوم الأحد، ثم الاتحاد المنستيري، ثم النادي الأفريقي، قبل أن يواجه النجم الساحلي واتحاد بن قردان.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.