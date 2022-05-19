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رياضة

الترجي يهزم اتحاد بن قردان ويعزز صدارته في ترتيب الدوري التونسي
تاريخ النشر: 19 مايو 2022 18:17 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2022 19:45 GMT

الترجي يهزم اتحاد بن قردان ويعزز صدارته في ترتيب الدوري التونسي

الترجي نال لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قطع النادي الترجي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري التونسي بعد فوزه 3/0 على مضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج.

وسجل أهداف الترجي محمد علي بن رمضان ومحمد أمين توغاي وفاروق الميموني في الدقائق 36 و62 و87.

ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 16 نقطة حيث حقق الفوز الرابع مقابل تعادل ولم يخسر.

في المقابل خسر اتحاد بن قردان للمرة الثالثة وتعادل مرتين، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

ويتقدم الترجي بـ4 نقاط عن الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، وبـ8 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع النادي الصفاقسي يوم الأحد، ثم الاتحاد المنستيري، ثم النادي الأفريقي، قبل أن يواجه النجم الساحلي واتحاد بن قردان.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.

2022-05-1616

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