لأول مرة بالتاريخ.. العنصر النسائي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، أن العنصر النسائي سيشارك ولأول مرة بالتاريخ في إدارة مباريات خلال نهائيات كأس العالم 2022، للعبة الشعبية للرجال في قطر.

وستكون المشاركة النسائية في إدارة بعض المباريات على مدار البطولة التي تستمر ما بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول من خلال ثلاث حكمات وثلاث حكمات مساعدات.

والحكمات الثلاث هن: ستيفاني فرابار من فرنسا، وسليمة موكانسانجا من رواندا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إلى جانب المساعدات: نويزا باك من البرازيل، وكارين دياز مدينا من المكسيك، والأمريكية كاثرين نسبيت.

3 عرب.. فيفا يكشف أسماء حكام كأس العالم 2022 https://t.co/oVurwOasrR pic.twitter.com/p5z2JbDGv0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

واختار الفيفا 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 مسؤولا لتقنية حكم الفيديو المساعد لإدارة مباريات البطولة العالمية المقبلة في قطر.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا: ”يأتي هذا تتويجا لعملية طويلة بدأت قبل عدة أعوام بإشراك الحكام النساء في إدارة مباريات بطولات الفيفا للرجال على مستوى الناشئين والكبار“.

وأضاف مسؤول الفيفا: ”تستحق هؤلاء السيدات العمل في كأس العالم؛ لأنهن وبصورة منتظمة يقدمن أعلى مستوى من الأداء، وهذا هو العامل الأهم بالنسبة لنا.

”ودائما كان المعيار هو ”النوعية أولا“، وأن يقدم الحكام أفضل مستوى أداء في شتى أنحاء العالم“.

وأصبحت فرابار أول سيدة تشارك في إدارة مباريات في بطولة أوروبا بعد أن أضافها الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية (اليويفا) لقائمة حكام البطولة التي أقيمت في العام الماضي.