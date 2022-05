3 عرب.. فيفا يكشف أسماء حكام كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الخميس، عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2022 في قطر، في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وشهدت القائمة تواجد 3 حكام عرب، هم: عبدالرحمن الجاسم (قطر)، ومصطفى غربال (الجزائر)، ومحمد عبدالله (الإمارات)، في حين لم تشهد القائمة تواجد أي حكم من السعودية ومصر.

وتتكون قائمة حكام كأس العالم من 36 حكمًا رئيسًا، و69 حكمًا مساعدًا، و24 حكم فيديو، كما تم اختيار 6 حكمات لإدارة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، : ”الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، اخترنا حكامًا من أعلى المستويات في التحكيم الدولي“.

وأضاف: ”ما نجح كأس العالم 2018، إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثلًا أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر“.

وتابع الإيطالي كولينا: ”وباء كورونا أثّر على نشاطاتنا خاصة في 2020 و2021، لكن لحسن الحظ أن موعد البطولة كان لا يزال بعيدًا، وكان لدينا وقت كافٍ لتجهيز المرشحين بشكل جيد“.

وتابع: ”نحن نعلن اليوم بشكل مسبق عن هذه الاختيارات لأننا نريد أن نوجه ونعمل بحزم أكبر خلال الأشهر المقبلة مع من اخترنا من حكام، ورسالتنا واضحة جدًا، وهي: لا تتوقفوا عن بناء المجد، واصلوا العمل الجاد، واستعدوا جيدًا لكأس العالم“.

وواصل: ”نتوقع تحسنا أكبر في تحكيم كأس العالم 2022، كما ستتوافر برامج فردية مصممة خصيصًا لهؤلاء الحكام، خاصة فيما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، وسنراقبهم بعناية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما سنقدم لهم تقييمًا نهائيًا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة في قطر“.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، على استاد الثمامة، بين هولندا والسنغال، أما المباراة النهائية فتقرر أن تقام، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، ويمكن أن يلحق بها منتخب الإمارات الذي تأهل إلى الملحق الآسيوي، وسيلاقي منتخب أستراليا، والمتأهل سيلاقي منتخب بيرو في الملحق العالمي.

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022