6 مطالب عاجلة للأهلي من الكاف قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه النادي الأهلي المصري خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حمل العديد من المطالب، بعد تحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت إدارة الأهلي عن 6 مطالب وجهتها إلى الاتحاد الأفريقي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إنه وجه هذا الخطاب بعد أن علمت ”لجنة إدارة الأزمة“ برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي موعد وملعب المباراة النهائية، عبر الحسابات الرسمية لـ“كاف“، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وجاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي على النحو التالي:

🚨🚨6 مطالب عاجلة للأهلي من «كاف» في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الخطيب pic.twitter.com/pWBh05whrc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 17, 2022

1. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة – تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي….) لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء. وأن النادي سيقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسة المخصصة للأهلي وجماهيره. وذلك وفقًا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل ”كاف“ بشكل عاجل.

2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط. وأن يقوم ”كاف“ بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.

3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي ستصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

5. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات ”كاف“ المختلفة.

6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ“VAR“ من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية.

الأهلي يعلن قراره النهائي بخصوص مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا https://t.co/5VVvyFDeQd pic.twitter.com/HxC9xYReLE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

يذكر أن الكاف أعلن، اليوم الثلاثاء، أن المباراة ستقام، مساء يوم الإثنين 30 مايو أيار في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الوداد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن النهائي قد يقام في الرباط.

واستشاط الأهلي غضبًا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ودافع الكاف عن نفسه، وقال إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وأعلن الاتحاد القاري، الذي ألمح سابقًا إلى التفكير في العودة إلى النظام القديم بخوض النهائي من مباراتي ذهاب وغياب، أن نهائي كأس الاتحاد الأفريقي سيقام، يوم 20 مايو أيار، في نيجيريا.

وسيلعب نهضة بركان المغربي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على لقب مسابقة الأندية الأقل قوة، وستنطلق المباراة النهائية الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش أيضًا.