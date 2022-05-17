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رياضة

زوجته وثقت المشهد.. وفاة اللاعب المغربي مراد لمرابط أثناء القفز في بحيرة
تاريخ النشر: 17 مايو 2022 9:01 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2022 9:45 GMT

زوجته وثقت المشهد.. وفاة اللاعب المغربي مراد لمرابط أثناء القفز في بحيرة

أعلن فريق فيتيس الهولندي وفاة لاعبه السابق وقدم التعازي لعائلته.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

توفى المغربي مراد لمرابط، لاعب كرة القدم سابقًا في فريق نادي فيتيس الهولندي، ولاعب ومدرب حاليّا للفنون القتالية ”الكيك بوكسينغ“ أمام أنظار عائلته حين كان يقضي عطلة في جزيرة سانتا بونسا بمايوركا الإسبانية.

وحاول مراد لمرابط تنفيذ قفزة نحو بحيرة من أعلى صخرة على مسافة 30 مترا، لكن سوء تقدير مسافة ابتعاده عن الصخور جعلته يصطدم بها ويلقى حتفه.

ووثقت زوجته ،التي كانت حاضرة معه، الحادث في شريط فيديو إذ صرخت ”يا إلهي!“ حين سمعت صراخ زوجها في أثناء ارتطامه بالصخور وسقوطه نحو الماء.

من هو مراد لمرابط؟

ويبلغ مراد لمرابط 31 سنة وبدأ مشواره لاعبا لكرة القدم إذ احترف في نادي فيتيس الهولندي وشارك معه موسم 2010-2011 وتوج معه بكأس هولندا تحت 23 عاما.

وابتعد مراد لمرابط عن كرة القدم واختار الفنون القتالية من خلال رياضة الكيك بوكسينغ إذ أصبح لاعبا ومدربا معروفا حسب الصحافة الهولندية.

وأعلن فريق فيتيس الهولندي وفاة لاعبه السابق، وقدم التعازي لعائلته.

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