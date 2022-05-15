أورلاندو بيراتس يخسر أمام الأهلي طرابلس وينتظر المتأهل من مباراة نهضة بركان ومازيمبي بنهائي كأس الكونفدرالية

تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته 0/1 أمام ضيفه نهضة الأهلي طرابلس الليبي في إياب نصف النهائي اليوم الأحد.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل علي أبو عرقوب هدفا للأهلي طرابلس في الدقيقة 89، لكنه لم يكن كافيا ليتأهل أورلاندو بيراتس إلى المباراة النهائية مستفيدا من فوزه 2/0 في مباراة الذهاب.

🌟 أورلاندو بيراتس 🌟 🇿🇦 وصيف نسخة 2015 يتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2021/2022. 🔥#TotalEnergiesCAFCC | @orlandopirates pic.twitter.com/Tu5hlXPzfN — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 15, 2022

وفي وقت لاحق يستضيف نهضة بركان المغربي منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو في إياب نصف النهائي الثاني، وفاز مازيمبي 1/0 في مباراة الذهاب.

وسيسعى نهضة بركان للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى المباراة النهائية، في حين إن فوز مازيمبي أو التعادل بأي نتيجة يعني تأهل مازيمبي إلى المباراة النهائية.

⏱️ نهاية المباراة! 🇿🇦 أورلاندو بيراتس 0-1 أهلى طرابلس 🇱🇾 الفريق الليبي ينتصر على أورلاندو بيراتس في ملعب الأخير بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.#TotalEnergiesCAFCC | #PIRAHLT pic.twitter.com/RtRGs9z7TR — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 15, 2022

ونال الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي، علما أن نهضة بركان نال اللقب مرة وحيدة وكانت عام 2020.