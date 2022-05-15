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رياضة

أورلاندو بيراتس يخسر أمام الأهلي طرابلس وينتظر المتأهل من مباراة نهضة بركان ومازيمبي بنهائي كأس الكونفدرالية
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 18:19 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 19:10 GMT

أورلاندو بيراتس يخسر أمام الأهلي طرابلس وينتظر المتأهل من مباراة نهضة بركان ومازيمبي بنهائي كأس الكونفدرالية

تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته 0/1 أمام ضيفه نهضة الأهلي طرابلس الليبي في إياب نصف النهائي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته 0/1 أمام ضيفه نهضة الأهلي طرابلس الليبي في إياب نصف النهائي اليوم الأحد.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل علي أبو عرقوب هدفا للأهلي طرابلس في الدقيقة 89، لكنه لم يكن كافيا ليتأهل أورلاندو بيراتس إلى المباراة النهائية مستفيدا من فوزه 2/0 في مباراة الذهاب.

وفي وقت لاحق يستضيف نهضة بركان المغربي منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو في إياب نصف النهائي الثاني، وفاز مازيمبي 1/0 في مباراة الذهاب.

وسيسعى نهضة بركان للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى المباراة النهائية، في حين إن فوز مازيمبي أو التعادل بأي نتيجة يعني تأهل مازيمبي إلى المباراة النهائية.

ونال الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي، علما أن نهضة بركان نال اللقب مرة وحيدة وكانت عام 2020.

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