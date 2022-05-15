هل ينسحب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، القريب مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقف الفريق الأحمر من الانسحاب من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وانتشرت تقارير صحفية مصرية تفيد بأن الأهلي سينسحب من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تمسك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، بإقامة اللقاء في المغرب.

وسيجتمع اليوم الأحد، مجلس إدارة النادي الأهلي بحضور مسؤولي شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، وبعض من الخبراء القانونيين، لمناقشة أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير المقرب من إدارة الأهلي إن فكرة الانسحاب من المباراة النهائية غير واردة مطلقًا من جانب الإدارة الحمراء.

وأوضح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”للتأكيد فكرة الانسحاب غير واردة مطلقا حتى وإن اقترحها البعض في اجتماع مجلس إدارة الأهلي“.

للتأكيد فكرة الانسحاب غير وارده مطلقا حتي وإن اقترحها البعض في اجتماع مجلس ادارة الاهلي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 15, 2022

يذكر أن شوبير قال في وقت سابق صباح اليوم الأحد في تصريحات إذاعية إن رأي بعض مسؤولي الأهلي هو الانسحاب وعدم خوض المباراة النهائية.

وأضاف: ”رأي البعض الآخر أن الانسحاب مرفوض مسبقاً، ومجلس الإدارة سيعلن اليوم عدم الانسحاب، ومواجهة الوداد في المغرب“.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن استضافة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضا كبيرا من جانب إدارة الفريق المصري.

كما طالب محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المصري الأسبق، الإدارة برئاسة محمود الخطيب، باتخاذ قرار بالانسحاب من مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمع الفريقين، يوم الـ30 من مايو الجاري بالمغرب.

وقال أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، بعد التعادل مع وفاق سطيف والتأهل للنهائي: ”مبارك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظا أوفر لفريق وفاق سطيف.. أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف.. وآسف على ظهور آرائي علنا ولكن لم أجد وسيلة أخرى، وبالتوفيق لنادينا الحبيب“.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا عصر الغد، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم“.

وأضاف البيان: ”يأتي ذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي النهائي فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر“.

وكشف: ”يستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية“.

🚨اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي غدًا pic.twitter.com/X7FU9RGWM0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2022

وصعد الأهلي إلى النهائي الأفريقي بعد التفوق على وفاق سطيف بمجموع المباراتين (6-2)، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي عربي مثير بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام المباراة النهائية في المغرب في الـ30 من مايو/ أيار، إذ ستكون الزيارة الثانية للأهلي لملعب محمد الخامس هذا الموسم بعد تعادله 1-1 مع الرجاء في دور الثمانية.

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز في نهائي الموسم الماضي في ملعب محمد الخامس.