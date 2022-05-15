الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي

يستضيف فريق الترجي منافسه النجم الساحلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”حمادي العقربي“ في الجولة الرابعة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس على ملعب ”حمادي العقربي“ (ستاد رادس).

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يتصدر الترجي ترتيب مرحلة التتويج برصيد 10 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادلا وحيدا ويملك 3 نقاط اعتبارية بفضل صدارته لترتيب مجموعته قبل المرحلة الأخيرة.

وسجل الترجي 3 أهداف في مبارياته الثلاث الماضية واستقبل هدفاً واحداً.

ويحتل النجم الساحلي المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 5 نقاط بعدما حقق فوزاً وتعادلاً وهزيمة وله نقطة اعتبارية لاحتلاله المركز الثالث في مجموعته قبل المرحلة الأخيرة.

وسجل النجم الساحلي 8 أهداف واستقبل 6 أهداف في مرماه.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 12 مارس الماضي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفاز الترجي بنتيجة 2-0.

أسلحة الترجي

يبحث الترجي عن تحقيق الفوز لتعزيز صدارته خاصة مع ملاحقة الاتحاد المنستيري له على صدارة مجموعة التتويج.

ووجهت إدارة الترجي عبر بيان رسمي نداءً لجماهير الفريق بالالتزام بالروح الرياضية وعدم إشعال الشماريخ أو إلقاء المقذوفات في الملعب.

وتبدو صفوف الترجي مكتملة قبل كلاسيكو النجم الساحلي، ويعتمد راضي الجعايدي المدير الفني لفريق الترجي، على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران وخليل شمام ورائد الفادع وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان بينما يقود خط الهجوم صابر بوغرين وحمدو الهوني وكينغسلي إيدواه.

أوراق النجم الساحلي

يبحث النجم الساحلي عن تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في سباق مجموعة التتويج.

وتأثر النجم الساحلي بكثرة التغييرات الفنية وعدم الاستقرار في منصب المدير الفني خاصة مع رحيل المدير الفني لسعد الشابي لظروف أسرية.

وكلفت إدارة النادي الثنائي شاكر الزواغي ومعز القزاح بقيادة التدريبات لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويعتمد النجم الساحلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي الجمل وأمامه ثلاثي الدفاع عبد الرازق بو وزرة ومحمد أمين كشيش وصدام بن عزيزة.

ويقود خط الوسط جاك مبي وبجواره معتز زدام ويميناً حسين بن عيادة ويساراً يوسف لعوافي بينما يقود الهجوم ياسين العمري ومحمد الضاوي وإيهاب المساكني.

وقال يامن بن ذكري، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة بين الترجي والنجم الساحلي جماهيرية من المقام الأول و توقع نتيجتها صعب للغاية.

وأشار إلى أن الترجي يملك قدرات متميزة بعدة لاعبين خاصة في خط الهجوم مؤكداً أن النجم الساحلي لديه عدم استقرار فني وقام بتصعيد بعض الناشئين.

وأوضح أن النجم الساحلي لن يكون لقمة سائغة ويستطيع تقديم أداء جيد أمام الترجي لأن هذه المواجهات لها طبيعة وأجواء خاصة.